Ayuso dice que portavoz de Más Madrid está "obsesionada" con su vida personal: "Yo le recomiendo que se compre mi libro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno de la Asamblea de Madrid - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, está "obsesionada" con su vida personal.

"Yo le recomiendo que se compre mi libro ('Íntimo') a partir de diciembre", le ha espetado en el Pleno de la Asamblea de Madrid para reprochar a continuación "tantas lecciones que da" sobre su vida cuando "a nadie le importa".

Al hilo, ha afirmado que quiere conocer cuál es la vida personal de Bergerot, "porque si su trayectoria solo es haber cobrado del erario público, no está como para dar lecciones".

Ayuso la ha acusado de hacer "siempre lo mismo" de manera "mezquina". "Deshumanizar al contrincante, perseguirle, acosarle, escrachearle, porque son unos cobardes y porque no tienen razón", ha cargado Isabel Díaz Ayuso.

Considera que "toda España ya ha tomado nota de cómo son, de cómo van a lo personal, de cómo van a ver si intentan desguazar y desprestigiar a la gente". Ha afirmado que "al final lo único que queda desguazado y desprestigiado es su labor".

"¿Qué lecciones van a dar si ya todo el mundo ha aprendido de qué van y la manera torticera y liberticida con la que funciona? Porque si no, ustedes no aguantan unas elecciones sin hacer trampas y sin retorcer el erario público. Ustedes no son nada y lo van a ver en muy poco tiempo si su partido está hundido", ha rematado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Bergerot ha reprochado a Ayuso que "insulta" a los sindicatos cuando "ha sido una enchufada" que "no sabe lo que es ganarse la vida fuera del PP". " Usted no sabe lo que es trabajar y usted no sabe lo que es doblar el lomo. Por eso menosprecia a los trabajadores y a sus organizaciones", ha cargado.