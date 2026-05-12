Ayuso dice que tuvo que ir escoltada en México "hasta el avión" mientras Gobierno no le preguntó ni "cómo estaba"

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entegra de los galardones a los autores premiados en la 48ª edición de los Premios SM de Literatura Infantil - José Oliva - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que tuvo que ir escoltada en México "hasta la puerta del avión" durante su viaje institucional mientras el Gobierno de España no le preguntó ni "cómo estaba".

"Tenían todo el tiempo del mundo para criticarme, pero estando allí y sin molestarse en saber dónde estoy y cómo me encuentro y quién me está proporcionando seguridad o cómo me la estoy buscando...", ha criticado la dirigente regional en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Lo ha expresado así después de que según han trasladado fuentes del Ministerio de Exteriores la presidenta regional rechazó la seguridad que le ofreció el Gobierno de México de cara a su visita y tampoco trasladó "inquietud" en ningún momento durante la misma. Según estas fuentes, el equipo de Ayuso "rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece habitualmente en estos casos y se le transmitió a través de la Embajada" mexicana en Madrid.

Sobre ello, Díaz Ayuso ha cuestionado si por ir a México de viaje institucional merece que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, "boicotee o monte movimientos indigenistas con un helicóptero", además de asegurar que tuvo que soportar que Morena, el partido de la presidenta mexicana, le "reventara los actos" en un país en el que la vida para algunos "no cuesta nada".

"Yo no le voy a decir al Gobierno en cada momento dónde estoy para evitar precisamente lo que me ha estado pasando", ha afirmado, si bien ha subrayado que como representante del Estado en el extranjero el Gobierno debería haber "incluso pedido explicaciones" o pedirle a la presidenta mexicana que "bajara el tono" durante su visita.