Ayuso esperaba que Sánchez no acudiese a comparecer a Asamblea y alerta de la "imagen" de un país donde se "tolera todo"

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este lunes que no le sorprende que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tenga que acudir finalmente a declarar en la Asamblea de Madrid sobre si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con su mujer, Begoña Gómez, y ha advertido ante una "imagen de país" que se está creando en el que "se tolera todo".

"Evidentemente no me esperaba que Pedro Sánchez hiciera otra cosa", ha indicado la presidenta regional tras conocerse que el Consejo de Estado ha dictado que el presidente del Gobierno central no tendrá que acudir en calidad de esposo a la comisión de investigación en la Cámara vallecana, una decisión con la que no se ayuda "a dar explicaciones".

Durante el acto de presentación de la ampliación de la sede del Palacio de Justicia de Getafe, Ayuso ha puesto el foco la falta de explicaciones en todo lo que rodea al presidente del Ejecutivo central. "Lleva un año sin ir por el Senado, no dá ruedas de prensa, no acepta preguntas de los medios, no responde a las peticiones de transparencia y tampoco colabora jamás con los medios de comunicación que están haciendo su labor como contrapoder", ha denunciado.

En esta línea, ha advertido de "la imagen de país" que se traslada, donde se "tolera todo" y, en este sentido, ha citado "casos de corrupción, utilización de medios públicos, el ático nuevo que hemos conocido en la Gran Vía y todo lo que se sabe alrededor de él", en referencia al caso Koldo y Ábalos.

También, ha apuntado, "lo que ocurre con el Consejo de Estado" y su "negativa a ayudar a dar explicaciones", en este caso de Pedro Sánchez en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, o una Fiscalía General del Estado "que emprende operaciones de Estado contra adversarios políticos" o amnistía a Carles Puigdemont, "que es un prófugo de la justicia".

"A mí lo que me preocupa ya no es la imagen que se tiene del presidente del Gobierno de España, de nuestro Gobierno, que en todos los países se cometen errores y se pueden tener presidentes de este tipo. El problema que tenemos es la imagen que se da como país cuando se tolera todo, cuando se traga con todo y cuando se acepta un Gobierno que todos los días tiene casos nuevos de corrupción. No hay Ministerio que no esté cada día salpicado por algo, casos de nepotismo, de utilización de los medios, del control o el intento del control de la justicia, de la separación de poderes", ha criticado.

Según ha remarcado, se da una imagen al mundo de sociedad "anestesiada" en la que no se defienden los "propios derechos" y, por tanto, que no pueden ser "respectados" por otros países. "La imagen que se da de una sociedad que pasa con todo esto es muy negativa para todos, para la imagen del mundo", ha zanjado.