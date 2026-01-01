Ayuso muestra sus condolencias tras la tragedia en la estación de esquí de Crans-Montana (Suiza)

Incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, Valais (Suiza) - POLICÍA DE VALAIS

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado este jueves sus condolencias y apoyo a los afectados por la explosión e incendio ocurridos en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, donde decenas de personas han muerto y muchas otras han resultado heridas durante la celebración de la Nochevieja.

"Nuestras condolencias y todo el apoyo necesario a los afectados por la explosión y el incendio en la estación de esquí de Crans-Montana", ha escrito en un mensaje en la red social X.

La tragedia se ha producido esta madrugada tras una explosión seguida de un fuerte incendio en el bar Le Constellation, situado en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, Suiza.

La explosión provocó que decenas de personas perdieran la vida y alrededor de 100 resultaran heridas, muchas de ellas de gravedad.