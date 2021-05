Ayuso no descarta presidir el PP de Madrid: "Es mi casa. He nacido políticamente en ella"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, no ha descartado este miércoles optar a presidir el PP de Madrid aunque ha trasladado que aún no lo ha decidido.

"Es mi casa. He nacido políticamente en ella. He recorrido prácticamente toda la Comunidad, todas las sedes, porque siempre trabaje desde la base. Evidentemente, uno no reniega de su casa", ha declarado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

Ayuso ha indicado que no está en eso ahora mismo porque estaba centrada en que se cerrasen las urnas y ahora en ver quién la ha votado y por qué. Según ha expresado, ese es su orden de prioridades y cuando decidan convocar el Congreso regional, ya decidirán que harán.

La dirigente madrileña ha reconocido que este es un debate "que siempre sobrevuela a la organización" pero ahora le toca a la Dirección Nacional decidir "los tiempos" sobre su celebración.