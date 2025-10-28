Ayuso no valora posibles pactos sobre moción de censura pero recuerda que Puigdemont solo quiere "mantener el caos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugura el Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, a 28 de octubre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no valora los posibles pactos sobre una moción de censura al presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, pero ha recordado que el líder de Junts, Carles Puigdemont, solo quiere "mantener el caos".

"No me corresponde a mí decidir los pactos a nivel nacional para España", ha afirmado la presidenta regional en declaraciones a los periodistas desde Torrejón de Ardoz.

Así lo ha expresado después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya asegurado sobre una posible moción de censura para echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, que le gustaría que Junts "concretase" su posición y haya recordado que este jueves termina el plazo que esa formación ha dado a su militancia para que se pronuncie sobre la ruptura con el PSOE.

La presidenta madrileña ha valorado que si Puigdemont no rompe con el Gobierno "lo que está claro es que solo quiere mantener el caos, que es en lo que está como independentista". "Le interesa más el caos que la gobernabilidad de España", ha expresado.