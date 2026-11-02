Ayuso otorga al presidente de Chile la Medalla Internacional de la Comunidad y destaca la apuesta de Kast por seguridad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrega al presidnete de Chile, José Antonio Kast, de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha otorgado este lunes al presidente de Chile, José Antonio Kast, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y ha reivindicado su apuesta por la seguridad en el país latinoamericano.

"Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay prosperidad duradera. En apenas unos meses de mandato, el presidente Kast ha situado estas prioridades en el centro de su acción de gobierno con la firme determinación de devolver a los chilenos tranquilidad, confianza, control de su propio destino, también orden y un compromiso extraordinario con los niños", ha planteado Ayuso en su discurso antes de hacerle entrega al mandatario de este reconocimiento en la Real Casa de Correos.

La presidenta ha afirmado que Kast ha recuperado un "camino" que ya llevó a Chile a "convertirse en una de las economías más potentes del mundo" de la mano de permitir que la iniciativa privada "despliegue todo su potencial".

Ha augurado la presidenta que este camino de Kast busca "devolver a Chile el protagonismo que merece entre las grandes naciones del continente". "Su determinación también está demostrando uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos y que el presidente y su equipo tienen por delante como un compromiso con todas las naciones que quieren prosperar y así lo necesitan. Y es la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado", ha subrayado Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta autonómica ha afirmado que este reconocimiento suma a Kast a otras personalidades como el presidente de Argentina, Javier Milei, el de Ecuador, Daniel Novoa, o el presidente electo de Venezuela Edmundo González. Un grupo que "respeta la defensa de la libertad y el derecho de sus pueblos a dirigir su futuro".

Asimismo, ha reivindicado que a Chile y Madrid les une "mucho más que unas relaciones extraordinarias", sino "siglos de historia y de cultura compartida", además de una lengua o "una manera parecida de ver la vida.

Díaz Ayuso ha destacado que Madrid recibe cerca del 60% de toda la inversión chilena en España, mientras que casi el 90% de la inversión española en este país procede de la Comunidad.

"Para nosotros Chile es un aliado fundamental, un socio estratégico y sobre todo una nación hermana. Y estamos convencidos de que esto va a seguir siendo en los próximos años porque tenemos mucho por delante. La responsabilidad es nuestra de construir hacia el futuro de proyectar esa alianza que nos une como naciones hispanas y como decía en lo económico y en lo cultural pero también en la política y en los valores", ha proseguido.

Ha advertido, además, de la situación "tan difícil que ha heredado" Kast en Chile, donde gobernaba antes que él el izquierdista Gabriel Boric, y ha señalado que ahora le tocará "nuevamente impulsar políticas que no siempre serán populares pero tampoco populistas" y que son "necesarias" para acometer "reformas valientes de calado desde el comienzo de la legislatura".

Sostiene que es imprescindible que el pueblo "confíe ne unas instituciones fuertes y garantes" como el "preludio y la antesala de la prosperidad ansiada". "La riqueza no se va a multiplicar en prohibiciones desde luego pero tampoco la prosperidad se va a regalar desde despachos", ha planteado Díaz Ayuso.

"La libertad ante la imposición, la ley ante la arbitrariedad, la seguridad ante el miedo, la prosperidad frente a la resignación y la dignidad de la persona frente a cualquier proyecto que intente someterla. Por eso esta medalla internacional para el presidente Kast simboliza mucho, la firme voluntad de seguir caminando juntos", ha rematado.