Ayuso pide a los activistas que no la involucren en polémicas de la DANA: "Estamos aquí para ayudar a Valencia"

TRES CANTOS, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido "a los activistas" que no la involucren en las polémicas entre administraciones respecto a lo sucedido en Valencia con la DANA porque desde Madrid están "para ayudar" así como ha remarcado que "las discrepancias sobre lo que se hace o no" no conducen en este momento más que "a la desesperanza".

"Lo único que pido es a los activistas que no nos metan a las administraciones, por lo menos a las que no estamos en esto, en conflicto alguno. Llevan semanas, larga semana y media, intentando involucrar a Ayuso-Valencia, a Madrid-Valencia. Me parece insensato", ha señalado la dirgiente madrileña durante una visita en Tres Cantos a la planta biotecnológica de la compañía farmacéutica alemana Merck.

Ayuso ha trasladado que no sabe qué "extremas" (derechas) ni qué "fregonas volando en Paiporta el otro día" les conduce a ellos "desde Madrid a nada". "Yo esa polémica o las discrepancias sobre lo que se hace o no, me parece que no conducen en este momento, más que a la desesperanza", ha remarcado.

Por ello, ha defendido que no van a empañar "el trabajo que se está realizando desde las distintas administraciones madrileñas, la Comunidad de Madrid" así como "los voluntarios y las empresas que están dando todo por ayudar" a los "compatriotas en Valencia con el corazón en un puño".

"Madrid se está volcando de una manera impresionante. Los ciudadanos, insisto, administraciones, todos, de todo signo político. Esto me parece emocionante. Y creo que el Estado de las autonomías, la Nación y muy especialmente el pueblo español, estamos aquí para ayudar a Valencia a superar el peor momento de su historia reciente. Y por eso le pido al activismo que se olvide de nosotros", ha zanjado.