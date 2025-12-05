Ayuso pide no dejar que intereses particulares "echen por tierra" la Constitución: "España ya ha sufrido suficiente"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto para homenajear a las víctimas de la discoteca de la República Dominicana, en la Puerta del Sol, a 8 de mayo de 2025, - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este viernes no dejar que los intereses particulares "echen por tierra" lo conseguido en la Constitución hace ya 47 años y ha asegurado que España "ya ha sufrido lo suficiente por culpa de divisiones y enfrentamientos".

"Porque lo fácil es derruir, lo difícil es construir", ha destacado la dirigente regional desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en el acto por el 47º aniversario de la Constitución Española, donde ha subrayado que la Carta Magna estableció las bases para vivir en una sociedad "libre, justa, plural y que iguala en derechos ante la Ley".

"Hemos vivido en una democracia sólida y duradera que ansiaban quienes, aun pensando diferente, se propusieron redactar juntos un marco de convivencia, anteponiendo el bien común de la sociedad española a sus intereses particulares. Que personas de pensamiento y procedencia tan diferentes fueran capaces de sellar un acuerdo de estas características", ha reivindicado, basándose en "la necesidad de mirar hacia adelante, la voluntad de aceptar al otro y la confianza en un futuro mejor".

Así, Díaz Ayuso ha señalado que las personas que ya han nacido en democracia dan por sentados muchos derechos que fueron conquistados y que "costaron mucho" como la Transición, que "no fue accidental". "El abrazo fraternal de los españoles fue el grito de una sociedad que rogaba no volver a los bandos, al agravio y a la sospecha. Sin vencedores ni vencidos. Ni tampoco permitir la desunión de los demócratas ante amenazas como la del terrorismo. Porque todos los españoles, con o sin bandos, con o sin ideología, querían vivir en paz, sin miedo, sin ira", ha expresado.

Por ello, cree que es necesario "reiniciar el camino" de España para que los ciudadanos vuelvan a "casarse con los mejores episodios" de su historia y ha avisado de que la concordia como la Constitución "se ratifican cada día" a través de su cumplimiento, pero pueden "perderse de un día para otro".

Hoy pide la presidenta madrileña que esto "no se rompa" y se ha preguntado "en qué momento se han empezado a fabricar las pasiones de invernadero que se cultivan para que quienes no han vivido la España de bandos sientan una necesidad identitaria y de combate contra el otro".

"¿Cómo hemos empezado a sospechar de escritores, periodistas, artistas, jueces o fiscales y tienen o no presunción de veracidad o inocencia, o son culpables por el hecho de ser de un bando? ¿Cuándo hemos hecho norma del "este es de los míos" o "de los otros"?", ha enfatizado.

Considera que lo "enferma" a España es alimentar "lo que odia y empequeñece", "algo que desde hace tiempo se hace desde dentro de España y en colaboración con quien la detesta desde fuera, ante los ojos del mundo". "Hemos de dar nuestra mejor versión cada uno desde su posición. Para que no nos acostumbremos a que todo vale o a que otros son peores y 'total, qué más da', bajo el terrible individualismo. A quemar las naves de manera cortoplacista", ha incidido.

Por ello, ha animado a los españoles a celebrar la Constitución cada día para "poder darla en herencia en plena forma a las siguientes generaciones" para que entiendan "su valor, la honren y la defiendan como lo hicieron las anteriores". "Empezando por las ganas de vivir una España mejor. Tengamos la humildad de aprender de ellos. Quienes nos advierten de que mucho de lo que hoy ven y oyen, les preocupa y les recuerda algo que nunca quisieron vivir", ha apostillado.