El Hospital de Torrejón marca el acto de Ayuso en la Real Casa de Correos por la Constitución

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este viernes el tradicional acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, que este año ha estado marcado por la polémica causada por el empresa gestora del Hospital de Torrejón.

Aunque los portavoces y diferentes representantes políticos han abordado este asunto en declaraciones previas a los medios de comunicación, ha sido la propia presidenta la que ha sacado este tema en su discurso, en el que ha asegurado que actuará "con contundencia" en el Hospital de Torrejón y ha afirmado que "cualquier mala práctica será erradicada", tras las críticas por parte de Más Madrid y PSOE que han avisado con llevar este tema ante los tribunales.

Así, la Real Casa de Correos ha sido escenario un año más del acto institucional por el Día de la Constitución, en el que no ha participado de nuevo el Gobierno de la nación. En concreto, se ha celebrado horas después del organizado por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien ha ensalzado la universidad pública entre críticas veladas a la Comunidad, tanto por su gestión de los servicios públicos como por no haber invitado, un año más, a ningún representante del Ejecutivo central a la Puerta del Sol.

A este acto en la Presidencia madrileña sí han asistido las portavoces de Más Madrid y PSOE, Manuela Bergerot y Mar Espinar, así como el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, a los que se han sumado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la expresidenta Esperanza Aguirre y el expresidente y actual presidente de la Cámara de Cuentas, Joaquín Leguina.

A AQUELLOS QUE YA HAN NACIDO EN DEMOCRACIA

En su intervención desde la Puerta del Sol, la presidenta madrileña ha hecho un llamamiento a las personas que ya han nacido en democracia y que dan por sentados muchos derechos que fueron conquistados y que "costaron mucho" como la Transición, que "no fue accidental".

Además, ha pedido no dejar que los intereses particulares "echen por tierra" lo conseguido en la Constitución hace ya 47 años y ha asegurado que España "ya ha sufrido lo suficiente por culpa de divisiones y enfrentamientos".

"El abrazo fraternal de los españoles fue el grito de una sociedad que rogaba no volver a los bandos, al agravio y a la sospecha. Sin vencedores ni vencidos. Ni tampoco permitir la desunión de los demócratas ante amenazas como la del terrorismo. Porque todos los españoles, con o sin bandos, con o sin ideología, querían vivir en paz, sin miedo, sin ira", ha expresado.

Por ello, cree que es necesario "reiniciar el camino" de España para que los ciudadanos vuelvan a "casarse con los mejores episodios" de su historia y ha avisado de que la concordia como la Constitución "se ratifican cada día" a través de su cumplimiento, pero pueden "perderse de un día para otro".

También ha tenido palabras para Mariló Montero y de Tomás Páramo, que han intervenido desde la Real Casa de Correos en representación de la sociedad civil madrileña en el acto de este año poniendo énfasis en la "necesaria convivencia en libertad".

NO SER "ESCLAVOS DE IDEOLOGÍAS", PIDE EL INFLUENCER

El acto ha arrancado con la interpretación del pianista Jorge Bedoya con su obra 'La Estación' y el primero en tomar la palabra ha sido el influencer y empresario Tomás Páramo, quien ha pedido a los presentes "levantar la vista" ante un mundo "muy grande". Ha pedido "no ser esclavos de ideologías ni de ídolos" y que la mente "no se convierta en una prisión".

"Vivimos en una sociedad que a veces grita egoísmo, que levanta la mano para ondear una bandera de odio, donde el objetivo no es conquistar un derecho, sino derribar al que piensa diferente. Nos falta amor para mirar a los demás, para olvidarnos un momento de nosotros mismos, para entender que vivimos en comunidad, que mi bien también es el tuyo, aunque pensemos distinto", ha indicado.

El influencer ha mostrado "su amor" a España y ha señalado que como joven le gustaría ser parte de un país que "se siente orgulloso". "Que ama su bandera tejida con la vida de quienes la habitan. Una España que convierte el dolor en esperanza. Que transforma su pasado en memoria y su memoria en fuerza para construir un mañana. Una España que entiende que su poder está en lo que compartimos, no en lo que nos separa", ha reivindicado.

"MENOS ACTIVISMO Y MÁS PERIODISMO"

Posteriormente, ha tomado la palabra la periodista Mariló Montero, quien ha remarcado que "comunicar no es hacer periodismo, difundir no es informar y un móvil no convierte a nadie en periodista, aunque tenga la sensación de que puede ganar el Pulitzer".

"Necesitamos seguir viviendo y construyendo, cultivando, defendiendo los derechos cada mañana. Nosotros, los ciudadanos, debemos reivindicar el texto porque protege nuestras libertades y nosotros, los periodistas y los medios, debemos frenar la deriva del descrito con una fórmula muy sencilla. Menos activismo, más periodismo. Menos odio, más consenso. No ha existido nunca una democracia sin prensa libre", ha recalcado.

Asimismo, Montero ha expresado que "la democracia madura y una institución fuerte y una sociedad libre no teme a las preguntas, a la crítica y a la verdad". "Los periodistas españoles merecen hoy un respeto firme. Como al que aplaudimos a los sanitarios en pandemia porque también ellos sostienen un servicio esencial", ha insistido.

Por último, el Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid, que celebra su 25 aniversario, ha interpretado 'Cantemos a María', villancico tradicional dominicano, y 'Villancico tropical' de Javier González Sarmiento.

Y finalmente, el broche de oro lo ha puesto la cantante Malú, con las canciones 'Aprendiz' y 'Blanco y negro', y el Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid, quienes han interpretado el himno nacional de España.