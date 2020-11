Ayuso pide tener cero confianza ante el Covid pero aplaude el esfuerzo:"Hemos sufrido mucho pero nos estamos levantando"

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a los ciudadanos tener "cero confianza" ante el coronavirus pero ha aplaudido el esfuerzo realizado. "Hemos sufrido mucho pero nos estamos levantando", ha subrayado.

En la presentación de una "muy dura" campaña de publicidad para concienciar sobre el coronavirus, la dirigente madrileña ha incidido en que en la región se han vivido meses "difíciles y duros" de los que se está saliendo gracias al "esfuerzo colectivo" aunque ha pedido "no relajarse".

"Queda mucho por hacer y si no actuamos todos vamos a perder la libertad de la que hoy disfrutamos en Madrid", ha remarcado la jefa del Ejecutivo. En este punto, ha trasladado su apoyo a las autonomías que peor lo están pasando, les ha tendido la mano de la Comunidad por si puede serle de ayuda y les ha mandado un mensaje de confianza, porque "pronto con las medidas que han puesto en marcha empezarán a mejorar".

A su parecer, lo que tiene que hacer un gobierno es seguir "una dirección, una estrategia, y una vez emprendida seguir ahondando en ella". "Es precisamente lo que hemos hecho nosotros en estos meses. Hemos sufrido mucho pero nos estamos levantando", ha señalado, para a continuación poner en valor las decisiones adoptadas desde su Ejecutivo como el aumento de capacidad diagnóstica, el refuerzo de la Atención Primaria o las zonas básicas de salud.

Así, ha incidido en que el esfuerzo que se ha realizado en estos meses "tiene sus frutos". "Pero no vale de nada si todos en el ámbito privado echamos una mano, en aquellos rincones donde las administraciones no podemos estar. Nos necesitamos todos a todos", ha dicho. Según la presidenta regional, si se toman las medidas de seguridad, en Madrid no hace falta "enfrentar la salud y la economía".