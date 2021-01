Ayuso pide a Vox su apoyo para sacar Presupuestos de emergencia y está convencida de que va a ser leal para estos meses

Monasterio le dará su apoyo si refuerza el sistema de vacunación, test, rastreo y no cierra hostelería

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado hoy a Vox su apoyo para sacar adelante unos Presupuestos de emergencia y se ha mostrado convencida de que van a ser "leales" para estos meses.

"Agradezco su apoyo y ahora se lo pido para sacar adelante unos Presupuestos de emergencia que puedan poner fin a esta situación con todas las medidas que llevamos en ellos. Agradezco su trabajo y estoy convencida de que su apoyo va a ser leal para estos meses", ha trasladado Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves en la pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.

Monasterio ha indicado a la presidenta que tendrá su apoyo si refuerza el sistema telemático para estudiantes, las UCIs, los hospitales, el Zendal, el proceso de vacunación y "si vuelve a abrir locales de hostelería".

"No podemos decir que Sánchez va a cerrar y luego cerrar nosotros. Defienden que no harán más restricciones en Madrid y piden a Sánchez que lo haga. Lo que necesitamos es un plan a corto y largo plazo y no generar expectativas falsas. Tenemos que gestionar los recursos de los que disponemos", ha sostenido.

A su juicio, si no hace esto no es "ni realista ni prudente" por lo que considera que debe comenzar ya un plan "coherente" y no dar "bandazos", porque "las restricciones traen pobreza y desempleo".

Además, le ha pedido que haga frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y a sus socios comunistas que lo único que quieren es arruinar Madrid y España".

Por su parte, Ayuso ha reconocido que la Comunidad se está enfrentando a "un virus sin igual" y ha asegurado que su Gobierno tiene "claro" loo que tiene que hacer. Ha lamentado que antes el Ejecutivo de Sánchez les pusiera el estado de alarma poniéndoles "el rodillo" frente a otras comunidades.

"Aquí no hay ni vacunación ni estrategia. No hay nadie a los mandos y hemos estado siempre bastante solos", ha lanzado la dirigente autonómica.