Ayuso pone el foco en los cónsules de embajadas con 'ley de nietos': "No pueden incurrir en ilegalidad alguna"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto el foco este jueves en los cónsules de las embajadas con la conocida como 'ley de nietos', que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados, al afirmar que "no pueden incurrir en ilegalidad alguna" por "presiones".

Ha sido en el transcurso de la primera jornada del Debate del Estado de la Región (DER), después de que el Tribunal Supremo (TS) haya resuelto suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que consiguieron la nacionalidad a través de la 'ley de nietos', salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.

Considera ahora la presidenta que hay que estar "muy atentos" a las conclusiones de los cónsules de embajadas "porque no pueden incurrir en el ilegalidad alguna por presiones políticas". "Y que tengan claro que esto puede acabar en tribunales, ellos y su ministerio. No nos pidan que nos callemos", ha apuntado.