Ayuso pone en valor la colaboración público-privada sanitaria con una defensa de la salud alejada de "la ideología"

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MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este jueves una defensa de la salud "desde la inteligencia y no desde la ideología" para poner en valor la colaboración público-privada en el sector sanitario, basada en pilares como "la transparencia, el rigor, la libertad y la eficacia".

"De lo que se trata es de defender la salud pero hacerlo desde la inteligencia y no desde la ideología, sumando esfuerzos, defendiendo esa colaboración público-privada en la que nosotros creemos, que se tiene que basar evidentemente en la transparencia, en el rigor, en la eficacia y también en la libertad, para elegir dónde ser atendidos y cómo hacerlo", ha subrayado.

Ayuso ha visitado este jueves en Tres Cantos el Hospital Universitario HM y el Complejo Residencial Valdeluz, unas infraestructuras que reúne un hospital de casi 9.000 metros cuadrados y un complejo residencial con 130 camas y enfocado en la atención geriátrica integral.

Un acto en el que la presidente ha estado acompañada de las consejeras de Sanidad, Fátima Matute, y de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, así como del alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, y responsables de HM Hospitales y Grupo Arpada.

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo autonómico ha puesto en valor este tipo de complejos que, aunque están enfocados en las personas mayores, "son para el bien de todos". Estas instalaciones buscan convertirse en referencia para esta localidad y su área de influencia, con una población estimada de 85.000 personas.

Asimismo, Ayuso ha ensalzado a Tres Cantos como "uno de los municipios que mejor encarnan políticas que son al servicio de las familias, de todas las edades y condiciones, que lo que quieren es seguir viviendo con calidad de vida".

Por su parte, el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, ha subrayado el "modelo de éxito" que supone la integración del hospital y el complejo residencial, un sistema con el que este grupo sanitario ya cuenta en Rivas-Vaciamadrid, basado en la atención integral y la continuidad asistencial.

En concreto, HM Hospitales dispone de once centros hospitalarios en la región, ocho de ellos comarcales, y quiere "seguir creciendo", con alguna idea "ya en mente". "No se trata de apilar hospitales, se trata de construir una red que cada vez sea más completa, más accesible y con mayor capacidad para dar respuesta a los pacientes", ha remarcado.

El hospital general médico-quirúrgico de alta complejidad con UCI, hospital de día y tecnología de vanguardia, y el anexo Complejo Residencial Valdeluz, enfocado en la atención geriátrica integral, buscan convertirse en referencia para esta localidad y su área de influencia, con una población estimada de 85.000 personas.

En concreto, el Hospital Universitario HM Tres Cantos, inaugurado en marzo, es un hospital general médico-quirúrgico de alta complejidad con 35 especialidades, UCI, hospital de día y hasta 45 habitaciones individuales.

Además, dispone de tecnología sanitaria de última generación como Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de alto campo, Tomografía Axial Computarizada (TAC) multicorte, Radiología, Ecografía de alta resolución y una Unidad de la Mujer con un circuito asistencial y diagnóstico que reúne en un mismo espacio consultas de Ginecología, Tomosíntesis, Ecografía Mamaria y programa intervencionista mamario.

Por su lado, el anexo Complejo Residencial Valdeluz, enfocado en la atención geriátrica integral, dispone de equipamiento de última generación y un conjunto de especialidades médicas de referencia.

Este complejo hospitalario y sociosanitario cuenta con 130 habitaciones que garantizarán el máximo confort y atención especializada a los residentes, proporcionando un entorno adaptado a sus necesidades asistenciales y de calidad de vida.

Así, dispone de espacios de convivencia, gimnasios, jardines y terrazas y servicios de fisioterapia, rehabilitación y terapia ocupacional. A sus profesionales en Geriatría, Psiquiatría y Neurología, se suman los de las unidades especializadas para personas con de Alzhéimer y otras demencias.