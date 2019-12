Ayuso prefiere que Pedro Sánchez "no haga nada" en Madrid a que "vaya por el camino de la amenaza"

Publicado 15/12/2019 11:14:43 CET

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado esta mañana que prefiere que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no haga nada" en Madrid a que "vaya por el camino de la amenaza" sobre "la libertad de educación o con la subida de impuestos para contentar a sus socios independentistas".

Así lo ha manifestado la jefa del Ejecutivo madrileño antes de participar en la Carrera de las Empresas, donde ha aseverado que "no quiere hablar de nada" con Sánchez por teléfono que "tenga que ver con la Comunidad de Madrid".

Ayuso ha precisado que "en teoría" el candidato socialista a la investidura le llamará mañana, si bien ha recalcado que no quiere hablar con él por teléfono. "Si es en persona, deberíamos ver de qué queremos tratar. Recordar que es presidente en funciones y no sabemos si está ronda de contactos lo quiere hacer para meter a --Quim-- Torra y tratarle con una normalidad que no hay en esta situación", ha criticado.

Tras ello, ha subrayado que la Comunidad de Madrid son "más de 20.000 millones de euros, ya que es "el motor económico de España" y "una comunidad importante, como todas, pero clave". "No quiero tratar nada que tenga que ver con ella por teléfono", ha aseverado.

"En un país normal con una situación política correspondiente, el presidente del Gobierno y yo hubiéramos hablado ya muchísimas veces antes y no cuatro meses más tarde esperar la llamada para que nos haga caso. Si hay que ir, se irá por responsabilidad y dar sentido institucional. Pero estando en funciones, algo me dice que nos llama más para cubrir el expediente", ha señalado.

Preguntada sobre qué medidas le pedirá, Ayuso ha replicado que prefiere "que no haga nada a que vaya por el camino de la amenaza sobre la libertad de educación con la concertada o con la subida de impuestos para contentar a sus socios independentistas".

"Prefiero que no haga nada a que mete la mano en una comunidad que por sí funciona muy bien entre otras cosas, no gracias a la política, sino a las empresas, a los ciudadanos, a los que vienen a estudiar, a emprender...", ha recalcado.

En cualquier caso, ha indicado que puestos a contribuir está el "presupuesto para el plan de inversiones y cercanías, que está "totalmente abandonado en la región".

"Es importante hablar sobre cómo abordar el modelo territorial que quiere. Si somos ocho naciones, quisiera saber en qué nación está Madrid y sobre todo decirle que la unidad del país, la soberanía de todos, si se rompe se va a destruir y se tiene que cuidar de sus socios independentistas le vayan a dar nada y mucho menos estabilidad porque quieren romper España desde el nacionalismo y el odio, una mezcla que solo nos perjudica", ha apostillado.