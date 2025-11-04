Ayuso se pregunta "dónde ha estado la Agencia Tributaria y la Fiscalía" tras el informe de la UCO sobre Torres

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece declaraciones durante una visita a las obras de la Ciudad de la Justicia en el barrio madrileño de Valdebebas - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado este martes "dónde ha estado la Agencia Tributaria y la Fiscalía todo este tiempo", tras el último informe de la Unidad Central operativa (UCO).

Según este documento, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas.

Tras ser preguntada por ello en el Hospital Santa Cristina, la presidenta madrileña se ha referido a la lista de casos que "rodean" a un Gobierno en el que "no queda nada por corromper".

"(José Luis) Ábalos, (Ángel Víctor) Torres, (Francina) Armengol, bolsas con dinero y favores a través de la prostitución, el fiscal, Koldo (García) y (Santos) Cerdán, Navarra, el hermano y la mujer, fontaneros, el CNIO, las oposiciones de Radio Televisión Española, pactar con Bildu, delincuentes amnistiados, posible financiación ilegal del Partido Socialista, hasta el candidato en Extremadura está imputado", ha citado, a la vez que ha insistido en que "no queda nada por corromper".