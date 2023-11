Ayuso pregunta a Vox si "queda alguien en pie" y afea ataques de "su entorno" al Rey o la Policía:"No sé si se escuchan"

Monasterio le pide abandonar Agenda 2030 de la "comunista" ONU y cree que sólo puede estar "con el bando islamo-comunista" o de "la libertad"



MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado a la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rocío Monasterio, si a su partido "les queda alguien en pie" tras su oposición al Senado, a las comunidades autónomas, los sindicatos y algunos partidos, a lo que ha añadido los ataques que, desde "su entorno", ha asegurado, se han lanzado estos días contra el Rey, la Policía o las disposiciones de la Unión Europea.

"Ustedes no sé si se escuchan. Desde que están ahí han pedido suprimir el Senado, suprimir las autonomías, suprimir los sindicatos, suprimir algunos partidos. Están en contra de toda la izquierda. Sobre todo y por encima de todo, contra el Partido Popular. Ya su entorno ataca al Rey, a la Policía, a los medios de comunicación, las disposiciones de Bruselas... Yo no sé si hay alguien que les queda en pie", ha lamentado Díaz Ayuso durante la sesión de control al Gobierno del Pleno del Parlamento madrileño de este jueves.

Rocío Monasterio ha advertido a la presidente de que el mundo "está muy polarizado" y ha instado a elegir entre el bando "islamo-izquierdista", que en el caso español ha vinculado también con el separatismo, o el de "la libertad".

En este sentido, Monasterio ha vinculado la Agenda 2030 de una "agencia comunista" como la ONU, hasta el punto de calificarla del "nuevo 'Libro Rojo de Mao'", por lo que ha llamado a rechazarla. "Cuando aplican la Agenda 2030, nos hacen derribar presas, atacan a las familias, nos prohíben el acceso al centro de las ciudades, nos obligan a cambiar de coches", ha lamentado Monasterio, quien se ha referido a este plan como una "nueva agenda comunista" para "igualar a todos", que los estados "tengan todo poder" y "eliminar la libertad".

En respuesta a la pregunta parlamentaria de Monasterio, la presidenta de la Comunidad ha advertido a la portavoz de Vox que "no todo es blanco o negro en esta vida" y se ha mostrado a favor de determinados postulados de esta agenda encaminados a acabar con la mortalidad infantil o el VIH en el mundo, o a facilitar créditos a las pequeñas y medianas empresas.

"HAY MUCHAS PARTES QUE NO COMPARTIMOS"

"Evidente hay muchas partes que no compartimos y se utilizan para justificar que el fin vale todo", ha puntualizado Díaz Ayuso, quien se ha mostrado contraria a cuestiones como que "todos los alumnos tengan por decreto un iPad y no memoricen" o a "igualar a estudiantes en las notas", algo que ha tildado de "estafa".

También se ha opuesto la jefa del Ejecutivo regional a "criminalizar a la agricultura y la ganadería o las estaciones de esquí", así como a "obligar a los escaparates a estar apagados unas horas", como estableció el Gobierno de España para ahorrar energía al estallar la guerra de Ucrania.

"No sé qué parte del planeta se ha salvado", ha ironizado Díaz Ayuso, quien ha evidenciado que mientras, países contaminantes como Rusia y China no tienen "ningún coto". "Empobrecer a la gente por un buen fin es algo que no comparto", le ha aclarado la presidenta a Rocío Monasterio.

Así, Díaz Ayuso ha defendido el cumplimiento de su programa electoral, por encima de otras agendas, y ha defendido en este sentido la "apuesta por la vida y la familia", una "baja fiscalidad" o una "educación de calidad sin adoctrinamiento". También "contaminar cada vez menos" o fomentar un consumo "eficiente".

Antes de su pregunta han prometido sus cargos los nuevos diputados de Más Madrid Emilia Sánchez-Pantoja y Juan Ignacio Varela-Portas, que vienen a sustituir a Mónica García y al nuevo secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien fuera el 'número 2' y portavoz adjunto de Más Madrid.

A la salidas de García del hemiciclo se ha referido Monasterio para expresar su "alegría" por contar con "una comunista menos". "A ver si seguimos avanzando y salen todos por esta puerta, lo malo es que los tenemos en el Gobierno de la nación", ha sentenciado la portavoz de Vox.