Ayuso prepara una nueva ley para digitalizar el transporte en áreas urbanas de alta demanda y municipios despoblados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este viernes de que su Gobierno está preparando una nueva ley que apostará por la digitalización del transporte con soluciones para áreas urbanas de alta demanda y municipios más despoblados.

Así lo ha dado a conocer en su visita a las instalaciones del Grupo Ruiz en Leganés, donde ha indicado que el Gobierno autonómico está elaborando una nueva ley que "integra la visión de todos los agentes implicados en el transporte regular para introducir nuevas tecnologías y aplicaciones de digitalización".

"Por ejemplo, ya desde este año toda la red de autobuses interurbanos admite el pago con tarjeta bancaria, simplificando el acceso; y Metro de Madrid avanza en el mismo sistema de pago", ha indicado.

También apostara por las tendencias de consumo, el comercio electrónico, los servicios a domicilio llamados 'ecommerce', 'delivery', y el comercio, la logística de Última Milla y los nuevos modelos de transporte bajo demanda para conectar los distintos modos de transporte.

A ello se suma la automatización, el transporte público de viajeros y de mercancías, también aportando soluciones de transporte al área metropolitana, a las áreas urbanas con alta demanda y a los municipios que están más despoblados "de manera coordinada", tal y como se ha planteado con el proyecto piloto de la Sierra del Rincón o en la Sierra Norte.

La ley ya ha pasado el trámite de información pública y en estos momentos se están celebrando las mesas técnicas con los agentes del sector para incorporar sus aportaciones a esta normativa.

EVITAR LA CONGESTIÓN Y "CORREGIR DESIGUALDADES", ENTRE LOS OBJETIVOS

Tal y como consta en el anteproyecto de esta norma, lo que se persigue con ella es adaptar la normativa a los retos que plantea la transformación de la movilidad superando "el modelo tradicional", armonizar las políticas de movilidad de los municipios, evitar la congestión en los accesos a centros urbanos y periurbanos y "promover la igualdad territorial, procurando un sistema de transporte más inclusivo, sostenible y eficiente".

La futura ley pretende incluir medidas destinadas al fomento de una "movilidad responsable y segura", que permita la integración "pacífica" de los distintos medios de transporte, contemplando tanto vehículos motorizados, públicos y privados, como no motorizados, los vehículos ligeros de micromovilidad, especialmente para el reparto de la última milla y el transporte colectivo de viajeros

Otro de los objetivos es la mejora de la accesibilidad para garantizar que las zonas rurales o menos conectadas tengan acceso a soluciones de transporte. Asimismo se pretenden "corregir las desigualdades" mediante la mejora de la conectividad y la integración de las entidades locales de la Comunidad de Madrid.

"Se pretende establecer criterios armonizados en materia de movilidad en la Comunidad de Madrid, especialmente en materia de implementación de Zonas de bajas emisiones, y distribución urbana de mercancías, de servicios y de paquetería", añade.