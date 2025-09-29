Ayuso prevé un "rapapolvo" de Moreno al PSOE en andaluzas y pide acabar con Gobierno dependiente de "minorías rabiosas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante la presentación del balance de la Unidad de Hospitalización Pediátrica de Niño Jesús - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prevé un "rapapolvo" del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, en las elecciones andaluzas y ha pedido acabar con un Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, dependiente de "minorías rabiosas".

"España necesita un Gobierno que no dependa de minorías rabiosas, sino de pactos de Estado entre gente que quiera algo mejor. Como esto no funciona así, ya, esto simplemente es cómo quedarme un día más en La Moncloa para desde dentro machacar, meter lo que le convenga al presidente, por un lado, los casos judiciales, los intereses de los independentistas, y así es como estamos", ha reprochado la presidenta en una entrevista en 'Telecinco' recogida por Europa Press.

Sobre la posibilidad de Sánchez adelante los comicios a nivel nacional, asegura que él ahora "lo que le convenga" y ha insistido en que "todos los casos de corrupción" le "atan" al poder. "Él, si se va de aquí, no puede amedrentar a los jueces ni utilizar los poderes del Estado a su beneficio. Y el día que caiga, en cascada, en la carrera fiscal, judicial, en las empresas, todo el mundo va a empezar a cantar lo que está pasando. A ojos de todos, pero que todo el mundo tiene miedo a denunciar", ha expresado.

Así, ha censurado que solo se hable en España de lo que quiere el presidente, "una vez es Gaza, pero otra vez es el no a la guerra, otra vez es tal, o estás fuera del servicio de subvenciones, o estás fuera de la aceptación cultural".

"Lo que es verdad es que tendremos que ver la clave de las andaluzas", ha defendido Díaz Ayuso, quien ha criticado, pese a ello, que nadie en el Gobierno de la nación "esté pensando que es bueno para España".

CRECIMIENTO DE VOX

Por otra parte, y preguntada por el crecimiento de Vox en las encuestas, considera que el PP se debe centrar en "hacer lo correcto" y "dejarse de cursiladas", no optando por decir siempre "lo que suena bien". "Tú no puedes estar en política sufriendo por el qué dirán, porque ahí es cuando empiezas a cometer todo tipo de errores y encima dejas de ser coherente", ha valorado.

Defiende que el PP es "el partido para el pueblo, para todas las generaciones y para todos los problemas", además de subrayar que apuesta por "gestionar con rigor y hacer propuestas siempre basadas en el Estado de Derecho, en el cumplimiento de la ley, en la organización, en el orden, en el respeto, la convivencia y unos buenos servicios públicos".

"Yo gobierno con mayoría absoluta, para todos los madrileños, bajo un programa claro. Pero que no mide si llevo un colegio a un municipio de izquierdas o derechas... ¿A qué aspiro? Pues a que la inmensa mayoría de los madrileños se sientan representados", ha aseverado.