Ayuso promete dos años de tarifa plana de 50 euros para las autónomas que se reincorporen tras la baja maternal

Publicado 13/05/2019 14:27:26 CET

ALCORCÓN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha comprometido este lunes a impulsar la tarifa plana de 50 euros durante dos años para las mujeres autónomas que se reincorporen al trabajo tras la baja maternidad.

Esta es una de las propuestas de su Programa de Mujer, que ha desgranado este lunes en la empresa artes gráficas Graymo, de Alcorcón, junto con la consejera de Políticas de Políticas Sociales, Lola Moreno, y la candidata 'número 22' en su lista a la Asamblea, Nadia Álvarez. "Queremos que nadie deje atrás ningún tipo de sueño, ni de proyecto", ha señalado Díaz Ayuso al comienzo.

Esto irá acompañado de otras bonificaciones para los que tengan hijos. Así, las familias que se compren una nueva vivienda se podrán deducir el 10 por ciento del precio de la misma, con un tope de 7.000 euros durante diez años. Las familias numerosas pagarán durante tres años la mitad del IRPF. Aquellas que tengan categoría especial no lo abonarán durante este período.

También ha avanzado que elaborará un protocolo para ayudar a las embarazadas en situación de vulnerabilidad, para evitar que puedan ser presionadas por su entorno o por su pareja para no seguir adelante con su embarazo, dará ayudas para que las mujeres pueden tener un segundo hijo e incrementará las ayudas a las empresas que implanten flexibilidad horaria y teletrabajo con el objetivo de favorecer la conciliación.

En este sentido, la candidata del PP ha anunciado que impulsará políticas encaminadas a una gestión de recursos humanos responsable, tanto en las empresas privadas como en la propia Administración regional.

En cuanto a la violencia de género, ha asegurado que su objetivo es que "ninguna mujer en situación de acoso o agresión no lo denuncie" . "No podemos permitirnos que nadie que se quede en esa situación porque le han faltado recursos, porque no han tenido cerca a la Administración", ha sostenido.

En este sentido, seguirá impulsando los planes contra la violencia que se desarrollan actualmente y ha recordado que su gobierno elaborará un protocolo para promover un programa de protección para que las víctimas puedan acceder a perros donados, que contribuirán a la recuperación de la autoestima y libertad de las mujeres.