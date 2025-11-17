Ayuso, tras recurso judicial por objetores de aborto: "Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en la I convención ideológica de NNGG de Madrid, en Las Rozas, a 15 de noviembre de 2025, en Las Rozas, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que solo "un dictador" puede obligar a los sanitarios a hacer "lo que no quieren", después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid contra la Comunidad de Madrid por no presentar su registro de objetores al aborto.

En sus redes sociales, la presidenta madrileña ha asegurado que desde su Gobierno defenderán el derecho a los profesionales a la objeción de conciencia y ha indicado que el PSOE de Castilla-La Mancha "derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado".

Lo ha trasladado en respuesta al presidente de Gobierno, quien a través de su cuenta de 'X' ha afirmado que la Comunidad de Madrid "deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas" y ha criticado que se quiera convertir un derecho esencial en "un negocio".

Según ha precisado el Gobierno en un comunicado, el Ejecutivo madrileño, presidido por Isabel Díaz Ayuso, "se ha negado reiteradamente a crear el registro confidencial de objetores de conciencia previsto en la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo".

En concreto, ha denunciado que la Comunidad de Madrid "ha ignorado" el requerimiento enviado hace un mes por el Ministerio de Sanidad, en el que se le recordaba la exigencia de crear este registro.