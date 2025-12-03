Ayuso reivindica a Madrid frente al "paraguas nacional burocrático e impositivo" del Gobierno de la nación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en el Encuentro Club Cámara, organizado por la Cámara de Comercio de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este miércoles a la región frente al "paraguas nacional burocrático e impositivo" del Gobierno de la nación, que "invita con el dinero de los demás para salvar los muebles" de sus decisiones políticas.

Así lo ha trasladado en el Encuentro Club Cámara, organizado por la Cámara de Comercio de Madrid, donde ha destacado la capacidad que tiene la región en atracción de empresas ya que no hay políticos que cambien "de decisión por capricho y arbitrariedad".

La presidenta ha señalado que Madrid es "un lugar alegre", con las calles "llenas de vida" y en el que "no se siente el aliento" de un poder político, ya que en la Comunidad no se intenta "imponer".