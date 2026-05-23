Ayuso reivindica el "patrimonio natural" para Madrid y Castilla y León que supone el centenario Camino Schmid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), ofrecen declaraciones a los medios durante la celebración del centenario del Camino Schmid - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este sábado el centenario del Camino Schmid, la emblemática ruta de senderismo entre los albergues del Puerto de Navacerrada y el Valle de la Fuenfría, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y ha reivindicado el "patrimonio natural" que significa tanto para la región como para la vecina Castilla y León.

Acompañada del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la jefa del Ejecutivo autonómico ha asistido a este acto que se enmarca en el Año del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que va a incluir más de 50 actividades para la protección y mejora de los recursos naturales.

"Con él queremos homenajear todo lo que nos une a Castilla y León, a la Comunidad de Madrid, el patrimonio natural que tenemos las dos regiones y el amor por la naturaleza y el senderismo", ha destacado la presidenta regional.

Además, Ayuso ha descubierto una placa conmemorativa recordando el inicio de la ruta, que nació en 1926 gracias al montañero austríaco Eduardo Schmid Weikan. Un acto que ha contado con el embajador de Austria en España, Enno Drofenik, y otros miembros del cuerpo diplomático.

En concreto, Eduardo Schmid Weikan trazó y marcó los 6,5 kilómetros de distancia para unir dos refugios salvando el muro de Siete Picos, dando lugar a uno de los primeros itinerarios señalizados en España, que ha permitido el disfrute y preservación de la riqueza natural de la región.

A principios de siglo nació la afición a esta práctica deportiva con las primeras sociedades montañeras, como Twenty Club (1907) y Peñalara: Los Doce Amigos (1912), embrión de la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara. Gracias a científicos y deportistas, esta zona pasó a ser uno de los espacios naturales más importantes de la Península Ibérica, que recorren 80.000 personas al año.

Desde la Comunidad de Madrid se ha destacado que se trabaja para preservar su biodiversidad, valores naturales y culturales, así como su aportación a los 34 municipios que se encuentran en su Zona Periférica de Protección del PNSG, conservando el patrimonio y legarlo, de esta manera, a las siguientes generaciones.

Por ello, ha apuntado, expertos del Ejecutivo regional realizan de manera periódica su mantenimiento y mejora, incluyendo tareas de desbroce, poda, retirada de obstáculos y reparación de daños por erosión; también han mejorado el drenaje mediante cunetas y canalizaciones, y han instalado escalones en las pendientes para facilitar el paso y restaurado la fuente Antón Ruiz Velasco.

ALTO VALOR ECÓLOGICO Y VARIADA FAUNA

La senda atraviesa un área protegida de alto valor ecológico en la ladera norte de Siete Picos, entre Madrid y Segovia, en uno de los macizos graníticos más destacados de la sierra, que cuenta con pino silvestre, matorrales, pastizales de montaña y superficies rocosas. Desde aquí se adentra en Collado Ventoso, desde donde desciende hasta Los Corralillos, con una buena representación de pinares naturales y matorrales de alta montaña mediterránea, que constituyen comunidades vegetales exclusivas de la Sierra de Guadarrama.

El entorno también ofrece una fauna variada, con una alta densidad de corzos, nidos de buitre negro y zorros, así como presencia de tejón y gineta en las laderas bajas. Además, en 2025 se ha creado, dentro de la Red Oficial de Itinerarios (ROI), la ROI 06 Camino Schmid, puerto de la Fuenfría y Collado Ventoso, de carácter circular y que recorre gran parte de la senda Schmid.

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, cuya ampliación en un 4,7% de superficie (1.601 hectáreas) ha sido aprobada recientemente por el Consejo de Ministros a petición del Ejecutivo regional, cuenta con siete senderos autoguiados y señalizados de diferente duración y dificultad, que se adaptan a todos los niveles y permiten conocer la diversidad de ecosistemas y paisajes.