Ayuso reivindica a las pymes como "motor de España" y critica el "puñal" de las "agendas ideológicas intervencionistas"

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este miércoles el papel de las pequeñas y medianas empresas como "motor económico" de España y ha subrayado que representan el verdadero patrimonio de la Comunidad de Madrid, que ha pasado "de ser la cuarta economía de España a la primera" gracias a su tejido empresarial.

En su intervención en la gala de los Premios Pyme 2025, Ayuso ha situado a Madrid como la comunidad "más libre de injerencias" y "la más abandonada" cuando se ve afectada "por agendas ideológicas intervencionistas", un "puñal directo contra las empresas más pequeñas".

"Porque cada ocurrencia, cada traba, cada impuesto supone un puñal directo contra las empresas más pequeñas, donde las familiares son mayoritarias, y pasan una larga travesía hasta que empiezan a prosperar y sacar adelante estos proyectos", ha señalado.

La dirigente madrileña ha avisado de que España es un país cada vez "más difícil de asumir, con un infierno fiscal y burocrático que sólo puede ser revertido con reformas profundas". "Sólo seremos un país competitivo y con los ojos despiertos y conscientes del mundo global que nos viene con competencia, a mi juicio, fortísima, desbocada, especialmente desde Asia, desde América", ha indicado.

Considera que hace falta "una bajada masiva de impuestos, que atraigan capital, que tripliquen los salarios; que permitan el acceso a la vivienda, que es un gran círculo que está siempre desbocado por culpa de este abuso fiscal; desregulando todos los ámbitos; confiando en cada empresa, porque cada empresa es única y tiene sus propios proyectos...".

"No se nos puede ver como un país del que desconfiar porque cambia las reglas del juego o porque no respeta la separación de poderes y el Estado de Derecho. Esa imagen ante el mundo nos perjudica a todos, especialmente a las empresas, a la industria y a la pequeña y a la mediana empresa, que somos parte del mismo engranaje", ha lanzado. Para la dirigente madrileña, "si cae uno, caemos todos".

Ayuso ha sostenido que no se puede "arruinar al conjunto de la Nación, como se está haciendo en estos días", con anuncios como los que se han "oído hoy" y que van a ver a lo largo de la semana que viene". Así, ha incidido en que no se puede ser "el cajero automático" del nacionalismo y ha afeado que se hagan las cosas "a mitad del verano, cuando todo el mundo está en sus quehaceres, de manera despistada" para que después de septiembre se dé por "válido cualquier atropello"

"Si se atenta contra el Estado de Derecho, contra la verdad, contra la historia y contra el futuro de todos los españoles, y lo damos por normalizado, esto se acaba", ha sentenciado.

LAS SUBVENCIONES ESTÁN "PARA EL QUE NO PUEDE"

Por contra, la presidenta madrileña ha defendido que desde la Comunidad de Madrid creen en una economía social de mercado que tiene unos "excelentes servicios públicos" que "no dejan a nadie atrás" y cuidan "especialmente de aquellos sectores que no pueden salir por sí mismos adelante" o aquel que tiene un problema "en su empresa o en el mundo laboral y necesita empezar de cero".

"También creemos en este Gobierno que las subvenciones están para el que no puede, no para el que no quiere. Es la única manera de incentivar a una sociedad que tiene que salir adelante con estímulo con ayuda, pero nunca ser tutelada o dirigida por la Administración", ha trasladado, al tiempo que ha alertado de que las "agendas ideológicas lo único que están consiguiendo al final es que el sector público arrase con el privado".

En este sentido, ha puesto el foco en que esto está ocurriendo "con el sector bancario, sin el que nada funcionaría en España". "Sin la banca sería imposible poner en marcha la mayoría de los proyectos que existen", ha dicho, para a continuación citar que también está ocurriendo con la sanidad privada, la Universidad o el sector energético.

Asimismo, ha hecho hincapié en que también sucede con "los impuestos, que son un lastre". A su parecer, todos los son cuando son desorbitados". "Claro que hay que pagar impuestos y claro que tiene que haber burocracia pero cuando son excesivos son confiscatorios y acaban con ese incentivo", ha lanzado. Ayuso ha apuntado así al Impuesto de Patrimonio, que a la Comunidad de Madrid le ha hecho "un daño terrible" especialmente fuera de sus "fronteras".

La dirigente regional ha cargado contra "el castigo constante al ahorro, empresa que prospera, que tiene unos márgenes, empresa perseguida, sospechosa" así como contra la "normativa absurda".