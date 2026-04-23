Ayuso reivindica la repercusión internacional de Madrid en el deporte y su papel como "antídoto contra el nacionalismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la firma de un acuerdo, en la Real Casa de Postas,a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este jueves la repercusión internacional de la región en el deporte y su papel como "antídoto contra el nacionalismo" aportando 8.766 millones de euros a la economía regional.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la presidenta madrileña ha subrayado que el deporte en la región "abre puertas" y acerca a naciones que compiten entre ellas en torno a unos valores que asegura que fomenta Madrid.

Además, ha puesto el foco en el impacto económico con 284 millones en el pasado Eurobasket, cerca de 100 millones por el Mutua Madrid Open y 70 millones en eventos como la Maratón de Madrid o la NFL. A ello, suman el Madrid Premir Padel, que calculan que dejará unos 25 millones en la región, y la Fórmula 1 como piedra angular, con 450 millones y otros 90 en retorno para "fomentar la marca Madrid".

"Esta misma semana tenemos tres eventos de gran repercusión internacional en el mundo del deporte, los premios Laureus, ser la sede del Eurobasket 2029 y la Maratón de Madrid de este domingo. Es Madrid la capital ahora mismo del deporte y estamos muy orgullosos de ello, pero también de las licencias deportivas y del deporte base", ha reivindicado.

En esta línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha reivindicado a un Madrid que es "referencia mundial" de deporte frente a una izquierda que "se opone a todo".

"La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes quieren abolir la riqueza y nosotros queremos abolir la pobreza, esa pobreza que ustedes quieren perpetuar. No entienden nada de economía y ustedes dicen que el Estado somos todos y el mercado son unos pocos. Y es exactamente al revés", ha espetado a la bancada de la izquierda.