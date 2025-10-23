Ayuso replica a las críticas de la izquierda por su viaje a Texas: "Sánchez ha dado cinco veces la vuelta al mundo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha replicado a Más Madrid y al PSOE, que han cuestionado su viaje institucional a la capital de Texas, Austin (Estados Unidos), que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha dado cinco veces la vuelta al mundo en cinco años".

"Hemos sabido que ya ha dado cinco veces la vuelta al mundo en cinco años y nunca está tan solo. Así que ahí dejo el tema de los viajes. Hay que saber gestionar con un poco más de rigor", ha lanzado la dirigente autonómica en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea.

En esta línea, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha defendido el viaje de la presidenta a Estados Unidos y ha cargado contra su homóloga del PSOE, Mar Espinar, por "estar muy interesados al preguntar por sus gastos".

"Están todos publicados en el Portal de Transparencia. ¿Saben qué gastos no están publicados? Los de (la ministra de Sanidad) Mónica García y Pedro Sánchez", ha aseverado.

Díaz-Pache ha destacado que, mientras la izquierda "protestaba" por este viaje, "la presidenta se reunía con alguna de las empresas más importantes tecnológicas del mundo". Ha detallado que más del 85% de la inversión extranjera en sectores de alta tecnología que llegó a España el año pasado fue la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha censurado el viaje institucional de Ayuso a Texas y ha cuestionado si fue a "documentarse por las consecuencias de eliminar el derecho al aborto" o a "tomar nota sobre las universidades privadas". "Pero todas las reuniones y todas las fotos que se hizo las podría haber hecho en Madrid", ha añadido Bergerot, quien cree que hubiera salido "un poquito más barata a los madrileños".

Por su parte, la portavoz socialista ha cargado contra el viaje institucional de Ayuso a Texas afirmando que ha sido para celebrar "su cumpleaños igual que en 2023 en Nueva York". Ha criticado que con fondos de la Comunidad emprenda "huidas emocionales" y ha preguntado por las entradas a la Fórmula 1 en Texas porque "cuando recibe una prebenda, Madrid se echa a temblar".