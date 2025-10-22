PSOE registra una batería de preguntas para que se desglosen los gastos del viaje de Ayuso al Gran Premio de F1 en Texas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al Gran Premio de Fórmula 1 de EEUU, en el Circuito de Las Américas, en Texas EEUU - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha registrado en la Asamblea una batería de preguntas para que la Comunidad de Madrid desglose los gastos de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje a institucional a la capital de Texas, Austin, (Estados Unidos).

El objetivo, según han trasladado los socialistas en un comunicado, es que rinda cuentas sobre la asistencia de Ayuso "y su equipo al Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas".

Pide, así, que explique cuántas entradas se adquirieron, si hubo invitación formal, para cuántas personas, quiénes son esas personas o si la asistencia a ese evento estuvo "relacionada con los acuerdos económicos que se han firmado en Texas por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

La portavoz del partido en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, ha cuestionado "a cambio de qué" asistió Ayuso al Gran Premio y si le están "pagando todos los madrileños sus caprichos".

"Cada vez que celebra su cumpleaños, o cada vez que a ella se le complica la situación política en la comunidad, o que su entorno tiene problemas con la justicia, pone tierra de por medio de manera literal, con el dinero de todos. Y los madrileños no tienen por qué costear estas huidas emocionales tan necesarias para la presidenta de la Comunidad", ha rematado.