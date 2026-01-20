Ayuso se reúne con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para abordar posibles colaboraciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), Jorge Macri - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este martes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), Jorge Macri, para ampliar vías de colaboración entre ambas administraciones.

Se trata de la segunda reunión que mantienen en la sede del Ejecutivo autonómico tras la visita a Madrid de Macri a Madrid en 2024. Un año antes, la Comunidad de Madrid firmó un acuerdo de colaboración con la ciudad capital de Argentina para promover la atracción de proyectos y orientar a las empresas madrileñas que decidieran abrirse a los mercados internacionales.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en la región viven casi 19.000 ciudadanos de este país, recoge el Gobierno autonómico en un comunicado.

Además, el encuentro se produce un día antes del comienzo de la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra del 21 al 25 de enero en Ifema Madrid. México es el país socio y participará por primera vez con la representación completa de sus 32 estados.