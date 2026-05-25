Ayuso saca pecho de sus 7 años al frente de la Comunidad: baja fiscalidad, libertad educativa y vivienda protegida

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de toma de posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, a 19 de junio de 2021, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saca pecho de sus siete años al frente del Gobierno regional centrado en una baja fiscalidad, la libertad educativa e el impulso a la educación especial, un plan contra las drogas a nivel autonómico e impulso a la vivienda protegida, uno de los que sigue siendo sus grandes retos.

Este martes se cumplen siete años desde la celebración de elecciones a la Asamblea de Madrid, cuyos resultados permitieron a Isabel Díaz Ayuso ser investida presidenta. Desde el Gobierno regional han indicado que Madrid se mantiene por quinto año consecutivo como "la primera economía del país", al aportar el 19,8% del PIB nacional, cerca de 3,9 millones de afiliados a la Seguridad Social, 670.000 puestos de trabajo creados y 441.000 autónomos.

Destacan especialmente las rebajas de impuestos, 34 desde el año 2019. Además, hay tres reducciones fiscales adicionales que pronto serán aprobadas: dos en tramitación vinculadas al relevo generacional en empresas familiares, y la rebaja de medio punto en el tramo autonómico del IRPF, que entrará en vigor en 2027.

Madrid es la única región sin impuestos propios y cuenta con la presión fiscal más baja de España. Entre las principales apuestas del Ejecutivo autonómico destaca el nuevo Plan Industrial 2026/30, junto al impulso de la Estrategia de Drones, el Nodo de Defensa y los nuevos polos industriales especializados. Por otra parte, la Administración madrileña ha desarrollado más de 500 actuaciones destinadas a reducir la burocracia mediante medidas incorporadas en tres leyes ómnibus y la futura Ley contra la Hiperregularización.

NATALIDAD Y RECURSOS SANITARIOS

Una de las principales preocupaciones de Díaz Ayuso era el impulso de la natalidad, que ha crecido un 3,3% respecto a los datos de 2024 y que ligan a la puesta en marcha de la Estrategia de Natalidad y Conciliación 2022/26, cuyas medidas están ejecutadas ya casi al 90%.

Asimismo, la Comunidad de Madrid está inmersa en un proceso de renovación de los grandes hospitales. En el entorno de La Paz, han arrancado las obras de la Ciudad de la Salud, que será el campus biosanitario de Europa, con la licitación del edificio industrial y el de Protonterapia. Además, se ha levantado un nuevo hospital en el 12 de Octubre, y se están iniciando las obras del Gregorio Marañón.

También avanza en distintas fases la modernización del Clínico San Carlos, el Hospital de Universitario de Móstoles, el Infanta Leonor de Vallecas, o la ampliación del Hospital Universitario Sureste en Arganda. Además, se han iniciado los trabajos del nuevo Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional Sierra Norte, y desde 2019 se han puesto en marcha 40 nuevos centros de salud.

Al inicio de la pandemia del Covid-19, el Gobierno regional construyó el hospital Enfermera Isabel Zendal. Durante los peores meses de este periodo, pasaron por él pasaron más de 10.000 pacientes y se vacunaron 2 millones de personas. En la actualidad, alberga el primer centro especializado de Atención Diurna para enfermos con ELA, y contará con un recurso de Neurorrehabilitación funcional para daño medular en niños y adultos.

En el ámbito de la salud mental la Comunidad de Madrid cuenta con tres nuevos hospitales de día para adolescentes, y está prevista la apertura de otros cinco en los próximos dos años. Asimismo, se ha reforzado la asistencia domiciliaria, impulsado la creación de 370 nuevas plazas de profesionales especialistas, y desarrollado el proyecto Libremente, orientado a la atención de jóvenes de entre 15 y 25 años.

VIVIENDA Y FINANCIACIÓN DE UNIVERSIDADES

Otra de las principales preocupaciones sigue siendo la vivienda. Destaca el Plan Vive, que contempla 14.000 viviendas de alquiler asequible mediante colaboración público-privada, de las que 5.785 ya han sido entregadas. Además, junto a distintos ayuntamientos se han sentado las bases para desarrollar hasta 280.000 nuevas casas en los próximos años.

El Ejecutivo autonómico ha reforzado también las políticas de acceso a la vivienda con programas como Mi Primera Vivienda, que ya ha beneficiado a más de 5.500 jóvenes, y el Plan Alquila, que ha facilitado acuerdos entre más de 13.000 propietarios y 27.000 inquilinos. En Metro, se ha ampliado en 34 kilómetros con actuaciones como la prolongación de la línea 3 hasta MetroSur.

Uno de los principales obstáculos que se encontró la presidenta en esta legislatura era el de la financiación de las universidades, que finalmente salió adelante en marzo con el acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas de 14.800 millones de euros hasta 2031.

Asimismo, el Gobierno regional ha impulsado el modelo educativo CEIPSO, que permite impartir 1º y 2º de la ESO en 101 colegios públicos, y se puso en marcha la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, aprobada en 2022, que buscaba garantizar a las familias la libertad para elegir centro educativo y proteger modelos específicos como la Educación Especial.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha asegurado que actúa ha actuado para mejorar las condiciones de las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil de la región y sacará nuevos contratos para las escuelas de gestión indirecta según vaya terminando la vigencia de los actuales.

En 2026 ha arrancado el Plan Residencias 40-40, que permitirá construir 40 nuevas residencias y 40 centros de día adaptados a las necesidades de las personas mayores. Este modelo, basado en unidades de convivencia reducidas y apoyado en tecnología avanzada, supondrá la creación de 6.000 plazas residenciales y 2.000 de atención diurna mediante una inversión superior a 500 millones de euros.

Otra de las principales batallas de la presidenta ha sido la lucha contra las drogas con un plan regional que cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros hasta 2027 y que ya tiene el 92% de sus iniciativas en marcha.

A nivel judicial, el proyecto estrella es la Ciudad de la Justicia, que con una inversión de más de 653 millones de euros se convertirá en el mayor complejo judicial del mundo. Unificará 26 sedes en Valdebebas y permitirá ahorrar cerca de 80 millones de euros anuales. Las primeras instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial estarán finalizadas en 2027.

Para ampliar la población en zonas rurales, se lanzó la propuesta Pueblos con Vida, que ha cumplido el 95% de sus medidas para impulsar el desarrollo de estos municipios mediante vivienda asequible; así como la puesta en marcha de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). A ello se suma la gestión del agua destinando más de 900 millones de euros en el Canal de Isabel II y prevé superar los 2.000 millones hasta 2030 mediante su nuevo Plan Estratégico para reforzar el abastecimiento, el saneamiento y la reutilización del agua en toda la región.

Por otro lado, se están impulsando nuevos proyectos de digitalización e IA para transformar la atención al ciudadano y modernizar los servicios públicos y destaca a nivel cultural la adquisición de Velintonia, la histórica casa de Vicente Aleixandre, para convertirla en la futura Casa de la Poesía.

Asimismo, el Gobierno regional ha reforzado el papel de Madrid como "capital cultural de Hispanoamérica" mediante la creación del Ballet Español y la consolidación de Hispanidad reuniendo en 2025 a 900.000 asistentes, un 30% más que en la edición anterior.