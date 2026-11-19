La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado este jueves a Vox de "alfombra de los intereses" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reivindicado el "arraigo" frente a la exigencia de una "prioridad nacional" por parte del partido de Santiago Abascal.

Así lo ha planteado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea ante una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha centrado su intervención en el acceso a la Sanidad reclamando la "prioridad nacional" para que los españoles no sean "los últimos" en la cola.

En cambio, Ayuso ha subrayado que desde el Ejecutivo regional se apuesta por "el arraigo" y que eso es lo que están "aplicando en las viviendas, sanidad y en todo desde hace muchísimo tiempo".

"Prefiero saber que es una persona que contribuye, que paga, que cumple las normas y que es uno más. Prefiero sinceramente que una buena persona que lleva 15 años en la Comunidad de Madrid viviendo o 10 o 7, vengan de Bulgaria o vengan de Venezuela, tengan sus tratamientos y no un señor que se ha descolgado del entorno de Batasuna y viene solamente a Madrid y no ha pagado nunca aquí impuestos", ha contrapuesto la mandataria autonómica.

Ayuso ha acusado a Vox de "jamás" bajar "a terreno" en los Plenos, "fruto quizás de su odio a la inmigración y a todo el inmigrante". Ha reprochado a la portavoz de no ser capaz de hablar de cómo es la sanidad pública madrileña o de alguno de sus logros.

Ha reivindicado que Madrid tiene "las listas de espera más bajas" de toda España, los los mejores tratamientos, que somos la única región que opera de todos los trasplantes.

Por ello, ha censurado que Vox sea "incapaz" de poner en valor la sanidad madrileña porque está camino de unas elecciones y tienen que "volver una y otra vez a confundir" y a "comprar el relato del Gobierno". Ha criticado que intentan "olvidar" que quien está causando las listas de espera en España entera son "por ejemplo, las huelgas sanitarias que durante año y medio han tensionado centros de salud, la primaria y los hospitales de todas las comunidades autónomas".

"Pero hay que recortar el problema y culpar siempre a la Comunidad de Madrid de lo que hace el Gobierno, no sea que ustedes por una vez arrimen el hombro al Partido Popular. Por eso ustedes siempre compran ese mensaje y ayudan. Al final son una alfombra de los intereses de los que dice usted criticar", ha zanjado.

MOÑINO INSISTE EN LA PRIORIDAD NACIONAL

Por contra, la portavoz de Vox ha insistido durante toda su intervención en la necesidad de aplicar la "prioridad nacional" y ha afirmado que ha tenido buenos resultados en su aplicación en otros gobiernos autonómicos como el extremeño.

"Es algo tan esencial como que los servicios públicos deben contar con recursos suficientes para atender a quienes los necesitan. Pero, claro, si quienes los necesitan son los habitantes de medio planeta, pues las matemáticas no salen", ha afirmado.

Considera que el "buenismo es infinito" pero que no lo son "ni las enfermeras ni las camas de hospitales". Ha aseverado que defender su prioridad nacional "no significa dejar sin atención sanitaria a quien necesita una atención urgente", sino garantizar que los españoles no sean "los últimos en acceder a unos servicios que pagan con sus impuestos".