Ayuso tendrá en cuenta a los concebidos no nacidos para las prestaciones familiares

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el pregón de la Semana Santa de Valladolid, en la Real Casa de Correos, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que el Gobierno regional tendrá en cuenta a los concebidos no nacidos a partir de cara a las prestaciones y ayudas que reciben las familias.

"El concebido está aquí, vive y tiene que contar ya para la unidad familiar porque tú cuando tienes que hacer tus cuentas llegar a fin de mes, organizar los transportes para una familia, sobre todo si es numerosa, o tienes que ir ya solicitando plazas en escuelas, él está ahí. Entonces queremos que el concebido ya cuente como unidad familiar", ha informado la presidenta en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Así, ha reivindicado que hay que apoyar a las mujeres embarazadas y ha afirmado que muchas de ellas tienen varios hijos y no pueden dejar de trabajar por lo que "necesitan una ayuda extraordinaria".