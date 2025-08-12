Ayuso traslada su cariño a los familiares y amigos del hombre fallecido en el incendio de Tres Cantos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una comparecencia en la Real Casa de Correos, a 14 de julio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado su cariño a los familiares y amigos del hombre que ha fallecido tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en el municipio de Tres Cantos.

"Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido. Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso. Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares", ha escrito este martes en sus redes sociales.

Fue a última hora de este lunes cuando los sanitarios del Summa 112 atendieron al varón con quemaduras en el 98% del cuerpo, posteriormente fue trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de Guardia Civil.

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha detallado que el varón se encontraba en una hípica de Soto de Viñuelas. Debido al porcentaje muy alto de quemaduras, no ha podido sobrevivir.