Ayuso trasladará en Bruselas las necesidades del campo madrileño y se reunirá con eurodiputados y empresas

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a la nueva pasarela sobre el río Henares y al corredor medioambiental Arco Verde, a 22 de julio de 2025, en Mejorada del Campo, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viaja este jueves a Bruselas (Bélgica) con el objetivo de trasladar las necesidades de la agricultura y la ganadería madrileña y se reunirá con eurodiputados y organizaciones empresariales del sector.

Durante su visita institucional de dos días a la capital europea, Díaz Ayuso mantendrá una reunión con el comisario de Agricultura y Alimentación de la UE, Christophe Hansen, para analizar, entre otras cuestiones, la situación del sector agrario madrileño tras el acuerdo de Mercosur que entrará en vigor el 1 de mayo, ha informado el Gobierno regional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también protagonizará un acto que reunirá a una treintena de empresas y organizaciones empresariales españolas con sede en la capital belga.

Además, mantendrá un encuentro con eurodiputados españoles encabezados por el vicepresidente tercero del Parlamento de la UE y la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE).

Se trata del segundo viaje institucional al exterior de la presidenta de la Comunidad de Madrid en 2026 tras el que realizó a la ciudad de Nueva York este pasado marzo.