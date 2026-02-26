Ayuso se une a Feijóo en pedir la vuelta del Rey emérito a España: "Lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles"

1063865.1.260.149.20260226141237 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha unido este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al pedir la vuelta del Rey emérito, Juan Carlos I, a España, tras la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que muestran el papel decisivo que tuvo el monarca.

"Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles", ha expresado la dirigente madrileña en unas breves declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a la entrega del premio Mejor Empresario del Año, organizado por Actualidad Económica.

Lo ha expresado así tras ser preguntada por las declaraciones de Feijóo, quien ha asegurado este jueves que sería "deseable" que el Rey emérito, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020, regrese a España.

A su entender, la desclasificación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".