Ayuso, sobre los que se van a Vox: "Cuando esas personas nos vengan a hablar de principios no van a estar legitimados"

Publicado 24/04/2019 12:04:15 CET

Cree que el partido de Abascal es fruto de que el PP no ha dado "muchas batallas" y ha cometido "errores"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que los cargos de su partido que se han ido a Vox no estarán "legitimados" cuando vayan a hablar "de principios" ni tampoco para hacerlo de "renovación".

En un desayuno informativo, organizado por Vanity Fair, la candidata del PP ha dicho que no quiere "entrar en confrontación" porque se verá con ellos "en los parlamentos" pero si ha hecho hincapié en que espera que no vengan a darles "lecciones de renovación". "Llevan el doble de tiempo que yo en política", ha espetado.

Díaz Ayuso entendería que estos políticos se hubieran ido a Vox "en los momentos difíciles", hace dos o tres años, por una cuestión de principios pero "cuando alguien se pasa" a este partido "porque después de 35 años en política no está en una lista" eso demuestra que la respuesta es otra. A su parecer, "en política hay muchos egos y eso a veces impide salir de ellas" pero "nadie es eterno".

En cuanto a la formación de Santiago Abascal en general, la candidata del PP ha reconocido que parte de su electorado está sopesando votarles por lo que les tiene "un profundo respeto". Desde el PP quieren entender qué están "haciendo mal" para que esto no suceda.

Así, ha remarcado que no son el mismo partido, ni comparten muchas cosas, entre ellas que hay que estos muchas veces no tienen "respeto a las instituciones". "Creo que no se puede hacer guerra santa de la política", ha dicho, para a continuación incidir en que si atendieran todo lo que ha dicho Vox y Ciudadanos en los últimos años España se quedaría "sin autonomías, sin Senado, se iría de Europa" y prácticamente solo tendría "un parlamento".

A su parecer, llegan a un extremo que no se corresponde con el del PP. "Vox quiere ilegalizar Podemos, Podemos quiere ilegalizar Vox, Vox quiere cerrar medios, Podemos quiere cerrar otros... entramos en el debate del folclore y al final no estamos en lo importante", ha lanzado.

El nacimiento de Vox es para Díaz Ayuso fruto de "errores" del PP que les han llevado a "decepcionar al electorado", de no haber dado "muchas batallas" y de haber dejado "de lado" ciertos debates.

En este sentido, ha hecho hincapié en que su partido es una "confluencia de muchas sensibilidades" pero que ha habido veces que estas no se han visto reflejadas. "Quiero que volvamos a pelear", ha dicho. Aunque, también ha hecho hincapié en que Vox es "una respuesta a la ultraizquierda, a un poder absoluto de la izquierda que se veía campando a sus anchas".