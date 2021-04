Ayuso ve "deleznables" las declaraciones de Marlaska contra PP y que directora de la Guardia Civil acuda a mítines

Para la presidenta, cuando se confunde partido con gobierno se trabaja como en "una república bananera"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de "deleznables" las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra el PP y ha censurado que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, acuda a los mítines del PSOE.

Para Ayuso, "está fuera de lugar" que el ministro del Interior sostuviese este domingo en un acto de campaña de los socialistas que el PP es una "organización criminal" como también lo está que lleven "a los mítines a insultar al principal partido de la oposición" a la directora de la Guardia Civil. Además, ha censurado que se use "el BOE" para incluir en la exposición de motivos de una ley insultos al PP".

"Cuando un gobierno confunde partido con gobierno, trabaja como si estuviera en una república bananera así que le pido al Gobierno que se enfrente a los problemas reales", ha declarado en un acto de campaña este lunes, al tiempo que ha insistido en que hay una cepa india "que se está propagando por todo el mundo" y ante la que es necesario actuar.

La 'popular' considera que no se puede estar gobernando y a la vez estar todo el rato en la campaña de Madrid" porque es necesario "poner frente a los contagios, a esta cepas y hay que cuidar a los ciudadanos en el aeropuerto". A su parecer, "cada uno debería estar en lo suyo, a sus funciones, y no utilizando las instituciones para hacer esto", ha subrayado.

Por otra parte, preguntada por la cancelación del acto del opositor venezolano Leopoldo López en la Universidad Complutense, Ayuso ha considerado "llamativo y paradójico" que una persona como él, después de "haber sido encarcelado en Venezuela venga a su nuevo país España y los mismos le sigan persiguiendo".

"Me parece intolerable que al final una persona libremente no pueda ofrecer una conferencia en la primera universidad pública de Madrid, la más numerosa, y el Ministerio del Interior en lugar de estar arremetiendo contra la oposición no procure la libertad de expresión y, por tanto, de esta conferencia", ha declarado.