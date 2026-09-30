La Banda Sinfónica Municipal lleva a Mahler, Falla y Bernstein al Teatro Monumental con su nueva temporada - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá 12 conciertos entre octubre y abril en el Teatro Monumental dentro de su nueva temporada, 'Confluencias', que incluirá obras de Paganini, Mahler, Falla, Vivaldi y Bernstein, entre otros compositores, además de la participación de directores invitados, solistas y formaciones como Spanish Brass y el Coro Talía.

La programación ha sido presentada este miércoles por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el director titular y artístico de la formación, Carlos Garcés.

Durante su intervención, la delegada ha anticipado una "gran temporada" y ha destacado la incorporación de Garcés, que debuta como el tercer director más joven de la banda desde su fundación en 1909.

Por su parte, el director ha señalado que la banda "vive uno de los mejores momentos de su historia", con músicos con experiencia y también gente joven.

La temporada comenzará el 6 de octubre con 'Confluencias', dirigido por Carlos Garcés, con un programa que incluirá 'Fantasy Variations' sobre un tema de Paganini, de James Barnes; 'Storm of Strikes', de Óscar Navarro, con Javier Eguillor como solista de timbales; 'GoodSpeed', de Stephen Melillo, y el cuarto movimiento de la Sinfonía número 1 'Titán', de Gustav Mahler.

DE LA MÚSICA ESPAÑOLA A LAS GRANDES OBRAS SINFÓNICAS

El 20 de octubre, Enrique García Asensio dirigirá 'Esencia Ibérica', con obras de Joaquín Turina, Francisco Bort Ramón y Manuel de Falla.

La programación continuará el 3 de noviembre con 'In Memoriam', bajo la dirección de Carlos Garcés, y el 17 de noviembre con 'Vientos con mucho duende', que contará con la participación de la cantaora Belén Vega en 'El amor brujo', de Falla.

El 1 de diciembre, el subdirector de la banda, Sergio Casas, dirigirá 'París: música y color', con obras de Maurice Ravel, Mickey Nicolas y Modest Músorgski. El primer bloque de la temporada concluirá el 15 de diciembre con 'Postales festivas', dirigido por Carlos Garcés.

El ciclo se retomará el 2 de febrero de 2027 con 'Madrid Fusión. BSMM 25º aniversario', que contará con Spanish Brass como formación invitada.

El 16 de febrero, José Rafael Pascual-Vilaplana dirigirá 'Allende los mares', con obras de Leonard Bernstein, Victoriano Valencia, Michael Gandolfi y Alberto Ginastera.

CORO TALÍA Y SPANISH BRASS

La programación continuará el 2 de marzo con 'El legado del tiempo', dirigido por Isabel Rubio y con Conrado Moya como solista de marimba.

El 16 de marzo, Carlos Garcés dirigirá 'Para nuestros ángeles' junto al Coro Talía, bajo la dirección de Silvia Sanz. El programa incluirá 'Stabat Mater', de José Suñer, en estreno en España.

La danza protagonizará el concierto del 13 de abril, 'El poder de la danza', dirigido por Sergio Casas, con obras de Joaquín Turina, Philip Sparke y Leonard Bernstein, entre ellas las 'Symphonic Dances from West Side Story'.

La temporada concluirá el 27 de abril con 'Literatura sonora', dirigido por Carlos Garcés, que reunirá música inspirada en obras literarias y personajes como Romeo y Julieta y 'El Señor de los Anillos'.

Rivera de la Cruz ha señalado que "'Confluencias' resume muy bien la voluntad de esta nueva temporada: hacer de la Banda Sinfónica Municipal un lugar de encuentro entre músicas, épocas, culturas y públicos diferentes".

Las entradas tendrán un precio de cinco euros y estarán disponibles a través de la web del Teatro Monumental, sede de los conciertos.