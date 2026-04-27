Al banquillo una banda por el robo de vehículos de alta gama en la región en 2022

Archivo - Imagen de archivo de patrullas de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis integrantes de una presunta banda de robo de vehículos de alta gama se enfrentan a penas de entre ocho y diez años de prisión por una oleada de asaltos cometidos a comienzos de 2022 en distintos puntos de la región.

El juicio estaba previsto para este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid pero finalmente arrancará mañana debido a que uno de los acusados ha recibido asistencia hospitalaria, por lo que se ha tenido que suspender. En las cuestiones previas, las partes han solicitado al tribunal que se incorporen nuevas pruebas a la documental como las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El fiscal les acusa de un delito de pertenencia a grupo criminal; continuado de robo de vehículos a motor; continuado de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura. En cuatro de los acusados concurre la agravante de reincidencia.

Según el escrito de acusación, los procesados actuaban de forma concertada y planificada, integrados en un grupo criminal dedicado tanto a la sustracción de coches como a robos con fuerza en locales comerciales.

La Fiscalía sostiene que entre enero y febrero de 2022 sustrajeron al menos tres vehículos de alta gama en localidades como Madrid y Algete, tras forzar cerraduras y manipular el sistema de arranque. Posteriormente, habrían utilizado algunos de estos coches para perpetrar nuevos delitos.

Uno de los episodios más relevantes tuvo lugar el 13 de febrero de 2022, cuando los acusados presuntamente empotraron un vehículo contra el escaparate de un concesionario de vehículos acuáticos en la capital, logrando sustraer cuatro dispositivos de la marca Seabob valorados en casi 66.000 euros.

Días después, el 16 de febrero, parte del grupo habría asaltado una tienda de telefonía en el distrito de Chamartín, de donde se llevaron 3.000 euros en efectivo y 61 teléfonos móviles.

Los investigadores hallaron en registros domiciliarios diverso material presuntamente utilizado para cometer los robos, como herramientas para forzar cerraduras, dispositivos electrónicos para arrancar vehículos y prendas destinadas a ocultar la identidad.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como delitos de pertenencia a grupo criminal, robo continuado de vehículos y robo con fuerza en establecimientos, solicitando penas que, en algunos casos, superan los 10 años de prisión. Además, cuatro de los acusados se enfrentan a agravantes de reincidencia por antecedentes similares.