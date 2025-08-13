Barajas programa 4.545 vuelos en el puente de agosto, un 0,7% menos

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas que operan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han programado para este puente de agosto, entre el jueves 14 y el domingo 17, un total de 4.545 vuelos, un 0,7% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando la festividad del 15 cayó en jueves.

En concreto, durante estas cuatro jornadas de este año se han programado 33 vuelos más que en el mismo puente del pasado año, cuando se registraron 4.512 operaciones entre el jueves 15 de agosto y el domingo 18.

El día con más vuelos previstos será el viernes 15, con 1.171, por delante del jueves 14, con 1.135. Por su lado, el sábado será la jornada con menor número de operaciones previstas, 1.111, y, finalmente, el domingo hay programadas 1.128, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En el conjunto del país, los aeropuertos españoles han programado más de 28.100 vuelos hasta el domingo, en un puente marcado por las huelgas convocadas por UGT para los trabajadores de las empresas de handling Azul y Menzeis.

La primera, que afectará a la compañía de asistencia en tierra de Ryanair, comenzará este 15 de agosto y se extenderá hasta finales de año.

UGT ha llamado a los trabajadores de Azul Handling en España --que da servicio a Ryanair, Lauda, Malta Air y Buzz-- a la huelga como consecuencia de los "constantes incumplimientos en materia de derechos laborales" con los que el grupo Ryanair "castiga a su plantilla".

Los tres primeros días (15, 16 y 17 de agosto) la huelga se celebrará entre las 5.00 y las 9.00 horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas y entre las 21.00 y las 23.59 horas. A partir de entonces, la convocatoria está dirigida a todos los miércoles, viernes, sábado y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025.

No obstante, Ryanair ha asegurado que "no prevé ninguna interrupción en sus operaciones" como consecuencia de estos paros.

MENZEIS

Por otro lado, la huelga en Menzeis, que presta servicio a compañías como easyJet, Emirates, American Airlines o British Airways, se ha convocado para los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto en todos los aeropuertos de España donde opera.

Desde UGT señalan que esta huelga responde al incumplimiento de la compañía al acuerdo ratificado en el SIMA en noviembre del año pasado, ya que la compañía no está aplicando los compromisos alcanzados.

Además, entienden que la empresa vulnera el convenio sectorial de handling y que existe una "desorganización operativa, falta de empleo y degradación de la atención en recursos humanos", lo que "impide resolver reclamaciones cotidianas".

Los trabajadores de Groundforce, handling de Globalia, no han convocado huelga por el momento, pero sí se concentraron la semana pasada en Palma para reclamar mejoras laborales y amenazaron con ir a la huelga si la compañía no cumple con sus demandas.