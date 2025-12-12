Barajas registra en noviembre cerca de 5,5 millones de pasajeros, un 3,9% más

Archivo - Una persona observa las pantallas informativas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha cerrado el mes de noviembre con 5.494.827 pasajeros, lo que representa un incremento del 3,9% con respecto al mismo período de 2024, y registra un nuevo máximo para un undécimo mes del año.

De este registro, 5.482.404 fueron viajeros comerciales, de los cuales 4.206.105 corresponden a pasajeros de vuelos internacionales (+7,8%) y 1.276.299, de nacionales (-7,5%), según ha informado el gestor aeroportuario este viernes.

Por lo que a movimiento de aeronaves se refiere, Adolfo Suárez Madrid-Barajas operó en noviembre 35.209 vuelos, lo que significa un aumento del 3% frente a noviembre de 2024. Del total de operaciones comerciales, (35.132), 25.278 fueron vuelos internacionales (+7,5%), mientras que 9.854 fueron nacionales, un 6,9% menos.

En noviembre, el aeropuerto madrileño registró 79.077 toneladas de mercancía, lo que indica un crecimiento del 10,7% frente al mismo periodo de 2024, el mejor dato en un undécimo mes y el 59,4% de la carga aérea del conjunto de la red.

Estos datos suponen nuevamente el mejor registro histórico del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un mes de noviembre, tanto en tráfico de pasajeros como en transporte de mercancías.

En el acumulado del año, más de 62 millones de pasajeros han pasado por el aeropuerto madrileño. En concreto, un total de 62.542.414 personas, lo que representa un aumento del 3% en relación al mismo período de 2024.

En cuanto al número de operaciones, entre enero y noviembre se han registrado 393.972 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en el mismo período del año anterior.

Las cifras de mercancía transportada también muestran un importante crecimiento con respecto al pasado año, con 763.882 toneladas de carga y un 9,6% de incremento frente a 2024.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los aeropuertos de Aena en España han registrado 299,1 millones de pasajeros en lo que va de año, un 4% más que durante el mismo periodo de 2024; se gestionaron 2,5 millones de movimientos de aeronaves, un 4,3% más, y se transportaron 1,2 millones de toneladas de mercancía, un 6,8% más que en los once primeros meses del año pasado.

Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado noviembre con 22,5 millones de pasajeros, un 4,6% más que en el mismo mes de 2024; han gestionado 198.078 movimientos de aeronaves, un 2,5% más que en noviembre de 2024; y han transportado 133.027 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 10,5% con respecto al mismo mes del año pasado.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros. Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 4,2 millones (+5,1% respecto a 2024); Málaga-Costa del Sol, con 1,7 millones (+8,7%); Gran Canaria, con 1,4 millones (-0,7%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1,4 millones (+10,3%); Tenerife Sur, con 1,2 millones (-0,6%) y Palma de Mallorca, con 1,2 millones (+1,3%).

El de 2025 ha sido el mejor noviembre de la historia en términos de pasajeros en 22 infraestructuras: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Bilbao, Ibiza, Asturias, La Palma, Menorca, A Coruña, Aeropuerto Internacional Región de Murcia, Melilla, Vitoria, La Gomera, Badajoz, Córdoba y el Helipuerto de Ceuta.

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en noviembre fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 26.753 vuelos (+2,8%); Málaga-Costa del Sol, con 12.726 (+5,5%); Gran Canaria, con 12.688 (-3,6%) y Palma de Mallorca, con 10.505 (-1.9%).

En 2025 se registró el mejor mes de noviembre en 13 aeropuertos: Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Ibiza, La Palma, Federico García Lorca Granada-Jaén, Aeropuerto Internacional Región de Murcia, La Gomera, Logroño, Son Bonet y Sabadell.

Respecto al tráfico de mercancías, en el mes de noviembre de 2025 el aeropuerto de mayor volumen de carga fue también el madrileño. Le sigue el Aeropuerto de Zaragoza, que registró 23.360 toneladas (+10,8%), Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 18.349 toneladas (+21,1%) y Vitoria, con 5.735 toneladas (1,8%).

En noviembre, se ha registrado el mejor mes de la historia en cuanto a carga en el Aeropuerto de Zaragoza. Además, ha sido el mejor mes de noviembre para el tráfico de mercancías en la red de Aena y en los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.