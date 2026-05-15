Barbacid reivindica la ciencia con "debate honesto y respeto al disidente" y que ruido no puede sustituir a conocimiento

(I-D) El científico Mariano Barbacid; el empresario Valentín Díez Morodo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y los actores Cayetana Guillén Cuervo y Fernando Guillén Cuervo; y Natalia Guillén Cuervo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El bioquímico Mariano Barbacid, quien fuera director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha asegurado que seguirá adelante con su labor, para reivindicar tanto que el ruido no puede sustituir al conocimiento como a la ciencia desde "el debate honesto y el respeto al disidente".

Barbacid ha recibido la Medalla de Honor de Madrid de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por San Isidro gracias a sus "investigaciones oncológicas de alcance mundial, por su carrera científica íntimamente ligada a Madrid, y por demostrar que España es capaz de dar al mundo grandes investigadores".

El bioquímico ha detallado desde el Palacio de Cibeles que sigue trabajando en los mismos oncogenes en los que se metió de lleno hace 52 años, cuando se fue a Estados Unidos y su Instituto Nacional del Cáncer, donde pudo descubrir y aislar el primer oncogén humano y determinar que causaba cáncer por una mutación puntual.

El investigador ha agradecido el "abrazo colectivo de esta gran ciudad" que supone la Medalla y más siendo "madrileño por los cuatro costados". "Mis abuelos ya eran madrileños. Mi familia paterna era de Cuatro Caminos, una zona en la que yo viví mis primeros doce años, en una pequeña calle, pero con un nombre muy ilustre, Don Quijote. Los doce años siguientes, hasta que me fui a Estados Unidos, también seguí habitando por esa misma zona. Pero ya, gracias al ascensor social que experimentaron muchas veces en la 'dictablanda', ya nos movimos un poquito hacia la calle Orense", ha descrito.

Desde allí pudo "ver todos los días el Estadio Santiago Bernabéu", equipo del que se ha declarado "ferviente seguidor", aunque su padre y sus tíos "eran seguidores del Atlético", en un guiño al 'colchonero' Almeida.

"CENTRARNOS EN EL RIGOR DE LA CIENCIA"

"En estos tiempos, más que nunca, debemos centrarnos en los hechos ciertos, en la evidencia, en el rigor que la ciencia exige. Cuando el ruido sustituye al conocimiento, la ciencia nos enseña que la verdad se construye con datos, con un debate honesto y respeto al disidente. Esa voluntad de diálogo es la que hace grande a Madrid", ha subrayado

Mariano Barbacid ha dejado constancia de su compromiso por la ciencia. "Por eso quiero dejar algo muy claro, mi labor científica seguirá adelante, con más determinación si cabe que nunca", se ha comprometido.