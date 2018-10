Barbero sobre manteros: "Convertir a un colectivo de 250 personas vulnerables en un problema tiene nombre, xenofobia"

Publicado 19/09/2018 16:52:49 CET

El PP ha pedido que el delegado retirara las palabras. Barbero no sólo no las ha retirado sino que las ha repetido: "si ustedes lo han convertido en un problema serán xenófobos"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha lanzado a PP y Cs en la comisión del ramo que convertir a "un colectivo de 200, 250 personas vulnerables en un problema de seguridad en la ciudad tiene un nombre, se llama xenofobia".

La portavoz del PP de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha pedido a la presidencia de la comisión que el delegado retirara las palabras por ser algo "muy grave" que no iba a consentir. Barbero no sólo no las ha retirado sino que las ha repetido: "Si ustedes lo han convertido en un problema serán xenófobos", ha replicado.

La portavoz del área de Cs, Ana Domínguez, ha señalado que la instrucción aprobada en relación con las personas que viven de la manta es "un paso más en la permisividad" y que "desacredita a la Policía". "La parálisis por el análisis. Da vergüenza ajena ver cómo manteros se burlan de la policía", ha lamentado. La edil, en este punto, ha narrado como fue testigo hace unos días de cómo dos manteros simulaban una huida "correteando delante de los agentes y señalándoles".

Y mientras "hay que hacer eslalon por la calle y encontrarse con cuellos de botella en la Puerta del Sol". Sanz, por su parte, ha relatado un hecho que vio en Gran Vía hace unos días, cuando unos manteros hicieron una peineta a los policías y se fueron andando". "Las mafias ilegales y la okupación campa a sus anchas", ha remachado.

Barbero ha contestado que la instrucción es una "herramienta eficaz", que pone en el centro la integridad física de policías, manteros y viandantes. A PP y Cs les ha espetado que deben "dejar de considerar a los manteros como el principal problema de seguridad porque es vergonzoso", a lo que ha añadido que se necesita más que a la Policía para dar respuesta a una situación de esta complejidad. A PP y Cs les ha acusado de caer en la "pura demagogia" con esta "campaña de criminalización" a los inmigrantes, que "no son un problema en nuestra sociedad sino una fuente de riqueza".