MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El barrio del Aeropuerto adecuará su sistema de drenaje y se creará un nuevo parque en la zona conocida como El Barrizal, ha anunciado la portavoz municipal, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Enmergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Este órgano ha aprobado inicialmente el proyecto modificado de urbanización del Área de Planeamiento Remitido (APR) 21.02 Barrio del Aeropuerto, promovido y gestionado por EMVS Madrid, en el distrito de Barajas. Modifica el aprobado en febrero de 2024 para permitir adecuar el sistema de drenaje del ámbito con sistemas urbanos de drenaje sostenible con los que "conseguir una mejor gestión de las aguas pluviales y amortiguar y disminuir el caudal de aportación a la red de saneamiento existente".

El proyecto contempla un nuevo parque de más de 3.400 metros cuadradoos en el lugar actualmente conocido como El Barrizal, "llamado a convertirse en el epicentro del barrio del Aeropuerto y que funcionará como pulmón verde y lugar de referencia y estancia".

En el centro del parque se fijará un elemento representativo a modo de hito, una fuente de agua que aportará confort en los meses más calurosos y reducirá el efecto isla de calor. A partir de este elemento se generarán concéntricamente distintos espacios hacia el este y el oeste del parque y un camino con un ancho de cuatro metros, rodeado de bandas de vegetación arbustiva y cubierto con pérgolas ajardinadas.

Con el nuevo diseño, se pretende reorganizar el espacio para que albergue suficientes plazas de aparcamiento y convertirlo al mismo tiempo en un espacio agradable y naturalizado, concibiéndolo como una continuación del parque.

Y se rediseñará la circulación rodada, creando una calzada de salida a la calle Trespaderne. De esta manera se evitarán fondos de saco innecesarios y se permitirá la entrada y salida de manera más fluida.

El ámbito contará también con un camino con zonas estanciales y plenamente accesible en el que se instalarán elementos como mesas de ajedrez y bancos para ofrecer a los vecinos un recorrido de encuentro entre la sombra de la vegetación existente y la nueva vegetación.

El proyecto, estimado en un año de duración, tiene un presupuesto base de licitación de 3,3 millones de euros. Será financiado y ejecutado por EMVS Madrid, con la supervisión del área de Obras y Equipamientos.