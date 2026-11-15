Bautista pide movilizarse para devolver "la dignidad" a las instituciones: "Sánchez no va a entrar en Móstoles"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante el acto de inicio de campaña del Partido Popular en Madrid, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Europa Press

MÓSTOLES 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha pedido este domingo movilizarse para devolver "la dignidad" a las instituciones y "no resignarse" ante un presidente de España, Pedro Sánchez, que "enfrenta a los españoles". "Sánchez no va a entrar en Móstoles", ha aseverado.

Lo ha trasladado así en un mitin celebrado en su municipio junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el 'número 7' en la lista del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de Madrid al Congreso, Carlos Novillo.

"Es un verdadero orgullo daros la bienvenida aquí en Móstoles, una ciudad que conoce muy bien el valor de la libertad, que ha hecho de su historia un símbolo, un símbolo de resistencia y que siempre ha sabido estar a la altura cuando España lo ha necesitado. Es el espíritu del 1808", ha enfatizado.

Así, el alcalde mostoleño ha afirmado que ahora hay una oportunidad para reflexionar sobre el país que quieren los españoles que será necesario "construir después de todos estos años del sanchismo", además de subrayar la importancia de garantizar la Justicia "en tiempos convulsos".

"La esencia de la democracia consiste precisamente en entender el poder que no pertenece a quien lo ejerce, sino a los ciudadanos, a cada uno de vosotros, porque necesitamos instituciones fuertes y una justicia independiente, porque la justicia es contrapeso del poder", ha subrayado Bautista, además de poner el foco en que el Gobierno de la Comunidad tiene "rigor, capacidad de trabajo y principios".

También se ha mostrado en contra de un Gobierno que "incendia las calles" y que quiere "calentar la campaña" al referirse a las decenas de personas que se han concentrado a la entrada del Teatro El Bosque, donde se ha celebrado el acto, en defensa de la educación pública ataviadas con camisetas verdes y también con amarillas por las escuelas infantiles. Se podían leer carteles como 'Zarzalejo negocia. Bautista dimisión', así como '7291', en alusión a las víctimas en residencias durante la pandemia.

"Todos sabéis que yo soy docente, todos sabéis que yo soy docente de la pública, todos sabéis que he sido director de centros de la pública, todos sabéis que he ido, que mis hijos han ido a la pública. No les reconozco. Así no se defiende a la pública", ha aseverado.

PIDE A LOS MOSTOLEÑOS QUE SE MOVILICEN

En este contexto, ha incidido en que ahora todos los mostoleños conseguirán que Alberto Núñez Feijóo "sea el presidente de la nación" a partir del 29 de noviembre. "Tenemos que ayudarle mostoleños, desde 1808 somos parte especial de España, parte muy importante de España y hoy España nos pide como gran municipio que estemos a la altura. Os voy a pedir movilización, os voy a pedir que no dejéis y no cejéis en el empeño de ir el día 29 a votar", ha aseverado.

El regidor ha señalado que España es "un gran país" pero tiene "el peor Gobierno posible", además de advertir de que con él "la democracia está en peligro" porque no tiene ningún "sentimiento de decencia y de humanidad".