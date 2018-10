Belako y Carmen Boza encabezan un cartel del 'Empower Music', con más del 70% de mujeres sobre el escenario

Publicado 19/06/2018 16:13:01 CET

El festival se celebrará los días 31 de agosto y 1 de septiembre y todas las bandas participantes están integradas al menos por un 50% de mujeres

FUENLABRADA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival de la igualdad 'Empower Music Fest' estará protagonizado por artistas del panorama indie como Belako, Carmen Boza o una conocida banda internacional que se desvelará en las próximas semanas, según ha informado este martes el Ayuntamiento fuenlabreño.

El festival, que tendrá lugar los días 31 de agosto y 1 de septiembre en La Pollina de Fuenlabrada, presenta un cartel con más de un 70 por ciento de mujeres sobre el escenario, incluyendo guitarristas, bajistas o baterías. Además, todas las bandas programadas contarán al menos con un 50 por ciento de mujeres entre sus integrantes.

De esta manera, artistas contrastadas como Joana Serrat o Soledad Vélez actuarán con una banda de acompañamiento totalmente paritaria.

Se trata de un evento de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada en colaboración con Radio3, MIM, Mondosonoro y Ticketea, donde dos de las bandas que actuarán, Patio Rosemary y Hércules de Copenhague, lo harán como resultado de su participación en el 'Concurso Lanzadera' y el programa de 'Incubadora de bandas', respectivamente.

OTRAS BANDAS

Además, han confirmado asistencia bandas de la calidad de Mourn, y grupos emergentes como Yawners, Jump to the Moon, Melenas o The Crab Apples. Completará el cartel una banda internacional que está conformada por varias mujeres y que se desvelará en las próximas semanas.

Aparte de preocuparse por el plano artístico, Empower Music también ha elegido a destacadas mujeres de la industria musical para su equipo técnico. Carlota Ojea, responsable de producción del Auditorio Mar de Vigo, y su equipo se han ocupado de la producción artística, mientras que Pepa Calzada de Radio3 es la Directora Técnica del festival, máxima responsable del sonido y la iluminación del evento.

Mientras, Paula Quintana, conductora de Capitán Demo de Radio3, ha participado activamente en la elección de las bandas. Los abonos son gratuitos y pueden obtenerse en la página web www.empowermusicfest.com o a través de Ticketea.