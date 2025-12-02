Un belén napolitano y 70 detalles inspiran el cartel de Navidad que este martes llega gratis a 1.000 personas en Cibeles

El ilustrador Poliño Trapalleiro y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, durante el reparto del cartel navideño 2025. - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Madrid ha repartido de forma gratuita 1.000 ejemplares del cartel de la Navidad que rinde tributo al patrimonio de Madrid con un belén napolitano y más de 70 detalles de "lugares y escenas icónicas" de la capital.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, junto al autor del cartel oficial, el ilustrador Poliño Trapalleiro, ha participado este martes en el reparto en el Patio de Operaciones de CentroCentro, donde ha destacado que el cartel de este año es "un homenaje al patrimonio histórico de Madrid", y ha añadido que también es "una llamada a cuidarlo, a respetarlo y sobre todo a conocerlo, y a convertirlo en parte de esa postal navideña" que es la capital "durante estos días".

"Este cartel no es solo una imagen, es un viaje por las calles, la historia y la identidad de Madrid, una obra que invita a mirar con calma, a reconocer lo que nos une y a celebrar la Navidad desde el orgullo por nuestra cultura", ha subrayado la delegada, quien ha destacado "su voluntad de que madrileños y visitantes descubran, detalle a detalle, todo lo que hace única" la capital.

En el dibujo se ocultan más de 70 referencias y 'secretos' de la ciudad, integrados en "una atmósfera navideña", desde edificios emblemáticos hasta rincones menos conocidos, además de fuentes, fachadas, escenas tradicionales y momentos cotidianos, organizados en "composiciones imaginarias" que rinden homenaje al patrimonio arquitectónico madrileño.

En el cartel, cuyo lema es 'Madrid, una postal navideña', están dibujados "el edificio de Torres Blancas, el Silo de Hortaleza, el Palacio de Comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid, la Puerta del Sol con su reloj o escenas como un tendedero donde están las tres camisetas de los tres equipos de fútbol que están en la ciudad de Madrid o donde hay un niño saliendo del pozo que recoge el milagro de San Isidro en el que salva a un niño de morir ahogado", ha desgranado Rivera de la Cruz.

Además, ha mencionado las dos fuentes más representativas de Madrid, "Cibeles y Neptuno", y la representación del río Manzanares que sale de esta última.

El cartel también incorpora guiños al pequeño comercio, los mercados, la vida de barrio, las artes y la historia de Madrid y sus orígenes, con la intención de que "madrileños y visitantes se detengan esta Navidad frente a él para ir descubriendo cada uno de sus secretos".

EL AUTOR DEL CARTEL, EL ILUSTRADOR PABLO TRAPALLEIRO

"Como amante de Madrid, hacer un guiño al patrimonio arquitectónico de Madrid, convertir el cartel también en esta especie de belén napolitano, como guiño al Belén del Príncipe que importó Carlos III, histórico en el patrimonio nacional", ha relatado el ilustrador del cartel Poliño Trapalleiro, que ha mencionado el belén napolitano que Carlos III trajó de Nápoles y se expone cada Navidad en el Palacio Real de Madrid.

Trapalleiro ha añadido también que con el cartel ha hecho un guiño "a los símbolos de Madrid, a sus iconos y a todos los distritos", aunque ha afirmado que "es imposible abarcarlo todo".

El ilustrador, que también es arquitecto de profesión, empezó a diseñar el cartel en verano, junto a cuatro personas en el despacho de la delegada de Cultura. Tras más de 250 horas entre dibujo y reuniones, salió este cartel navideño inspirando en Madrid y en sus símbolos y escenas más icónicas y representativas.

Por último, Rivera de la Cruz, ha anunciado que el sábado, 13 de diciembre, a las 11.30 horas, tendrá lugar un nuevo reparto gratuito de 1.000 ejemplares del cartel navideño en el mismo sitio, el Patio de Operaciones del Palacio de Cibeles.