Bergerot (MM) afirma que hay "jueces manchando el poder judicial" y que Peinado actúa como un "militante del PP"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una entrevista con Europa Press - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

Cree que las causas judiciales "armadas con recortes de periódicos" seguirán mientras duren "los problemas en Villaquirón"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que hay "jueces mandando el poder judicial" en España y que el magistrado Juan Carlos Peinado actúa como un "militante del PP".

En una entrevista con Europa Press ha afirmado que en el último año "cada vez" que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tenía "alguna novedad en sus problemas judiciales que lo están acorralando", la presidenta "ha puesto toda la maquinaria a funcionar precisamente para tapar todos esos problemas".

"Estamos viendo además como un problema que algunos jueces en España están manchando el poder de la judicatura en nuestro país. Ahí lo vemos, por ejemplo, con el caso del juez Peinado, que está actuando más como un militante del PP, que están armando causas con recortes de periódicos", ha cargado Bergerot.

Precisamente Peinado era noticia esta semana cuando informaba a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que si les juzgaba por malversación lo haría un jurado popular.

Augura que todas estas "causas judicales armadas con pinzas" por "jueces que actúan como militantes del PP" van a durar mientras "sigan los problemas en Villaquirón" --en referencia a la vivienda que comparten Ayuso y su pareja--.

Preguntada por si considera que Peinado está prevaricando, Bergerot ha afirmado que está "haciendo política desde los juzgados" mientras "debería estar velando por la separación de poderes entre judicatura y política".

"Hemos visto cómo van a seguir estirando causas armadas con recortes de periódicos y esto se pone en contraposición con una causa abierta, con una apertura de juicio oral donde Alberto González Amador se va a sentar en un banquillo por delitos fiscales que él mismo reconoció y por eso a la señora Ayuso le está costando tanto defender lo indefendible", ha apostillado Bergerot, quien ha censurado la distinta "velocidad" de las causas.