El Berrueco abre los belenes vivientes de este fin de semana en los pueblos de la región

Archivo - Belén Viviente de Buitrago, a 10 de diciembre de 2022, en Buitrago del Lozoya, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de El Berrueco acogerá este sábado uno de los belenes vivientes más destacados de la Comunidad de Madrid, una cita que cada año atrae a miles de visitantes y que se ha consolidado como una de las tradiciones navideñas más emblemáticas de la Sierra Norte.

La representación nació en 1998 y ha ido creciendo con el paso de los años hasta situarse entre los diez belenes vivientes más importantes de España, tanto por su calidad como por su dimensión. A pesar de su relativa juventud, se ha convertido en la tradición más representativa del municipio, al nivel de otras celebraciones históricas como el Corpus Christi o El Mayo.

La puesta en escena está formada por 16 escenas y cuenta con la participación de más de 110 actores, que combinan los pasajes bíblicos del nacimiento de Jesús con recreaciones de oficios tradicionales, integrados en las calles históricas del pueblo. Durante las representaciones, el casco urbano se cierra al tráfico y cada grupo de visitantes --de unas 30 personas-- recorre el belén acompañado por un guía.

El acceso, de entrada gratuita, se organiza mediante un sistema de entradas que se reparten el mismo día a partir de las 12 horas en la ventanilla del Ayuntamiento, en la Plaza de la Picota, hasta agotar existencias, con un máximo de cinco entradas por persona. Los asistentes pueden realizar un donativo voluntario.

El recorrido tiene una duración aproximada de 50 minutos, y la implicación vecinal es uno de los pilares del evento: alrededor de 500 vecinos participan cada año en esta gran escenificación, que recibe más de 2.500 visitantes por representación.

EL BELÉN DE BUITRAGO DEL LOZOYA VUELVE A LA MURALLA

Buitrago del Lozoya volverá a representar su Belén Viviente este fin de semana en el casco histórico del municipio, uno de los enclaves medievales más reconocibles de la Sierra Norte de Madrid.

Las calles y murallas de la localidad se convertirán de nuevo en escenario de esta representación, que cuenta con más de 200 actores y un recorrido formado por 41 escenas distribuidas a lo largo de 1.300 metros cuadrados.

Con más de tres décadas de trayectoria, el Belén Viviente de Buitrago del Lozoya ha sido reconocido con el Premio Internacional Mundo Teatre y la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Las funciones se celebran con dos pases diarios, a las 18.30 y 20.30 horas, y las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial de la asociación organizadora, hasta completar aforo.

MÁS BELENES VIVIENTES ESTE FIN DE SEMANA EN LA REGIÓN

Junto al de El Berrueco, el calendario navideño incluye otros belenes vivientes que se celebran en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.

Así, también este sábado, Colmenar de Oreja representa el suyo en la Plaza Mayor, mientras que El Boalo-Mataelpino traslada la tradición a las calles de su casco urbano.

En la Sierra de Guadarrama, Manzanares El Real celebra su belén viviente durante el fin de semana en el entorno del Castillo de los Mendoza, con varios pases por la tarde. Ambite programa su representación con dos pases este mismo sábado, y Valdemorillo completa la agenda con su belén viviente en la Plaza del Ayuntamiento.