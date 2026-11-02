La biblioteca de Chamberí donde es posible viajar a los Balcanes sin salir de Madrid

Archivo - Interior de la librería Rafael Alberti, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adentrarse en la historia de Bulgaria, leer una novela ambientada en el nacimiento de su pueblo o familiarizarse con una lengua escrita en alfabeto cirílico es posible sin salir de Madrid gracias al Centro de Interés Cultural Búlgaro que la Biblioteca Pública José Luis Sampedro alberga en el distrito de Chamberí.

Entre mesas de estudio, novelas y materiales audiovisuales, este espacio propone un viaje cultural a los Balcanes a través de una colección dedicada a Bulgaria y a su lengua, acompañada por una señalización bilingüe que facilita la localización de los fondos.

El centro forma parte de una iniciativa de la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid destinada a acercar a los usuarios la historia, las tradiciones y la creación artística de diferentes países, pero también a proporcionar lecturas en otras lenguas a las comunidades extranjeras residentes en la región.

Así, la guía de lecturas recomendadas del Centro de Interés Cultural Búlgaro reúne propuestas con las que adentrarse en distintos episodios de la historia del país y conocer a algunos de sus autores.

Entre ellas figura 'Amazonkata na Varoe', de Boyan Biolchev, una novela histórica ambientada en el siglo VIII, cuando confluyeron los tres elementos considerados fundamentales en la formación del pueblo búlgaro: protobúlgaros, eslavos y tracios.

Más allá de su contexto histórico, el relato aborda experiencias universales como el amor, la codicia, la infidelidad, la amistad, la guerra o el arte, lo que permite aproximarse al pasado del país desde las pasiones y los conflictos de sus personajes.

La selección incorpora también a Georgi Danailov y su obra vinculada con la memoria y con la responsabilidad de ser honesto tanto con los propios recuerdos como con los de los demás.

LECTURAS TAMBIÉN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

El viaje está abierto a lectores de todas las edades. La colección incluye una gran enciclopedia infantil en lengua búlgara con contenidos sobre diferentes áreas, organizados en artículos y acompañados por fotografías e ilustraciones.

Pensada como una obra de consulta para niños y jóvenes, esta enciclopedia puede servir de apoyo para las tareas escolares y el aprendizaje autónomo, aunque la variedad de sus temas permite que también resulte atractiva para lectores adultos que quieran practicar el idioma.

Los fondos del Centro de Interés Cultural Búlgaro no se limitan a la literatura, ya que estos espacios reúnen materiales de temática amplia sobre la cultura, la sociedad y la lengua del país correspondiente, además de documentos relacionados con España y, especialmente, con Madrid.

Las colecciones se complementan con actividades divulgativas que permiten conocer diferentes países y áreas lingüísticas más allá de sus libros.

MÁS DE 3.200 METROS CUADRADOS PARA LA CULTURA EN CHAMBERÍ

La Biblioteca Pública José Luis Sampedro pertenece a la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid y dispone de 3.267 metros cuadrados de superficie para albergar cultura.

El centro cuenta con 163 puestos de lectura y otros 20 destinados al uso de Internet, además de acceso gratuito a una red wifi en todo el edificio. Su amplio fondo bibliográfico se completa con una colección audiovisual a disposición de los usuarios.

La biblioteca desarrolla a lo largo del año talleres, cursos, cuentacuentos y exposiciones, entre otras actividades. También ofrece un horario extenso que se amplía durante las épocas de exámenes para atender la mayor demanda de espacios de estudio.