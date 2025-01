"Bochorno y decepción" en Gobierno y vecinos ante ausencia de Consistorio y Comunidad en la Mesa Técnica sobre c/Cullera

Delegación del Gobierno les había convocado para abordar las urgencias sociales de la zona desde las competencias de cada Administración

La subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, ha presidido una mesa técnica sobre las urgencias sociales en el entorno de la calle Cullera a la que estaban convocados tanto representantes del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, en un intento de abordar la problemática que sufren los vecinos desde las competencias de todas las administraciones implicadas.

La convocatoria de esta mesa técnica, pretendidamente tripartita, se produjo hace dos semanas por parte del delegado del Gobierno, Francisco Martín, tras su segunda visita a la zona, en la que ya estuvo el pasado mes de junio, y donde volvió a reunirse con representantes de la asociación de vecinos Lucero, encuentro al que también asistieron el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, el comisario jefe de la Comisaría de Latina, vecinos de los bloques afectados de la calle Cullera y representantes del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid.

En dicha visita, los vecinos volvieron a trasladarle sus quejas ante el "abandono" que sufren por parte de la Administración regional y municipal y se mostraron "preocupados" por las problemáticas que padecen relacionadas con drogas, la situación irregular de varios pisos del entorno, convivencia y salubridad con los que conviven.

AUSENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL

Martín remitió tanto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, una carta donde les emplazaba a acudir a esta reunión para trabajar de forma coordinada en la búsqueda de soluciones. Ambos responsables respondieron a las misivas mostrando su intención de ausentarse, eludiendo así, como ha destacado la subdelegada, "su responsabilidad frente a los problemas de los madrileños y madrileñas".

"Es lamentable, un bochorno y una falta de respeto a los vecinos que ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento hayan querido asistir a esta mesa. Esta reunión ha puesto de manifiesto la necesidad de que los representantes de las administraciones aborden conjuntamente los problemas de los vecinos", ha señalado.

La subdelegada ha remarcado que la situación de los vecinos del barrio de Lucero no es únicamente una cuestión de seguridad, de la que ya se están ocupando. "Hay problemas que solo se pueden solucionar de forma efectiva si se abordan de forma coordinada, como ellos y ellas nos han contado", ha dicho.

Entre los problemas trasladados por los vecinos, y que son competencia de las administraciones local y regional, se encuentran la falta de prestación de servicios esenciales, como limpieza y jardinería; el asesoramiento y ayuda en la tramitación de ayudas a las que tienen derecho; servicios sociosanitarios para las personas con adicciones o la autorización de instalación de cámaras de seguridad.

Uno de los principales problemas son las viviendas okupadas sin justo título en algunos de los edificios de la calle Cullera 14 y 16, alguna de las cuales pertenecen a la Agencia Social de la Vivienda "y que son la fuente de los conflictos y del deterioro de estos edificios".

"A pesar de su ausencia, enviaremos a los representantes de la Comunidad y del Ayuntamiento las conclusiones de la reunión de hoy, las responsabilidades necesarias para abordar los problemas y volveremos a convocar otra sesión de esta mesa. No vamos a dejar de tender la mano para hablar", ha asegurado.

LA VOZ DE LOS VECINOS

Por otro lado, los vecinos de la zona han mostrado su descontento y han "lamentado profundamente" que no hayan acudido a la reunión ningún representante ni del Ayuntamiento de Madrid ni de la Comunidad.

Javier Poveda, Asociación Vecinal de Lucero, ha explicado que en la calle Cullera existe un núcleo de venta de droga muy importante "con grandes problemas de convivencia, que ha generado una situación a los vecinos que viven allí que es insufrible". "El tránsito de drogodependientes que están yendo constantemente allí a suministrarse hace la vida muy difícil. Hacen sus necesidades en los portales, destrozan los portales. En fin, es muy complicado", ha apuntado.

Poveda considera que para resolver los problemas de la zona tienen que es intervenir tres administraciones. De la Comunidad de Madrid, porque hay que atender a los drogodependientes con tratamiento sociosanitario y porque muchos de los pisos okupados con de la Agencia Social de la Vivienda "y no quiere desalojar a sus inquilinos".

"Hasta que esto no se produzca, la Policía no puede intervenir allí dentro", ha apuntado el representante vecinal, que critica que con el Gobierno regional no tienen ni interlocutor porque "no quieren saber nada de ellos".

Respecto al Ayuntamiento, el portavoz asegura que se tiene que ocupar los espacios públicos, que sean limpios, donde puede haber cultura y actividades vecinales.

"Nosotros tenemos ideas, pero no somos expertos en ello, pero que se sienten ellos, que tienen gente que sabe, y que busquen la forma de intervenir cada uno en sus ámbitos en la solución de este problema", ha resumido.

Sobre el anuncio de Almeida ayer de que el concejal de la Junta de Distrito de Latina convocará una reunión con los vecinos afectados, Poveda cree que el encuentro será la semana que viene. "Y nos parece muy bien. No será la primera vez que nos veamos con el concejal. Ya le hemos pedido hace no demasiado tiempo que medie con la Agencia Social de la Vivienda, y todavía estamos esperando, porque nos dijo que se iba a producir antes de que acabara 2024", ha expresado.

Además, se sienten "engañados" con el Ayuntamiento porque hace cuatro años les prometieron cámaras de videovigilancia en la zona "y no hacen más que retrasar esa instalación, y ahora hablan de finales de este año". "Pero es que ni siquiera han hecho la petición a la Comisión que da permiso para instalar las cámaras", ha reprochado.

El presidente de la asociación vecinal ha insistido en que irán a todas las reuniones, pero prefiero que los problemas los aborden juntas las tres administraciones. "Nosotros teníamos esperanzas de encontrarnos hoy con el Ayuntamiento y con la Comunidad. Estamos decepcionados, por supuesto, querríamos habernos encontrado aquí con las tres dejarles que ellos discutan, dialoguen y tomen decisiones y medidas para resolver los problemas", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la FRAVM, ha expresado en la reunión el "profundo malestar e incomodidad" con la situación que están viviendo con respecto a este y otros problemas de seguridad en la ciudad "porque al final esta falta de coordinación entre administraciones deriva en que son los vecinos los que están sufriendo esta problemática".

Así, reclaman más efectivos de Policía Nacional y apoyan que Policía Municipal pueda tener los efectivos necesarios para trabajar en la ciudad pero piden que el Ayuntamiento aborde a través de Madrid Salud en todo lo que tiene que ver con la atención a la drogopendencia y la prevención.

Y respecto al Ejecutivo autonómico, ha añadido el presidente de la FRAVM, que mientras la presidenta Ayuso habla de la okupación cada día, "la realidad es que en la región el mayor número de ocupaciones se dan en viviendas de la Agencia de la Vivienda Social, una responsabilidad que no deja de ser suya".

Por otro lado, Jorge Nicarino ha criticado la decisión judicial dejar en libertad a todas las personas detenidas en el operativo que se efectuó en septiembre en la calle Cullera y la negativa de la jueza decana de Madrid de atender a la Federación sobre trabajar en la unificación de las causas judiciales, "que es lo que va a permitir la mayor eficacia policial".